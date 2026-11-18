باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، بر ضرورت ایجاد «روابطی سازنده و باثبات از نظر راهبردی» میان پکن و واشنگتن تاکید کرد.

خبرگزاری شینهوا گزارش داد که شی جین‌پینگ هنگام استقبال از ترامپ در فرودگاه شنژن، این اظهارات را مطرح کرده است.

رئیس‌جمهور چین در آستانه نشست سه‌جانبه پیش‌رو با حضور ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ گفت: «مشتاقم درخصوص مسائل مهم مرتبط با روابط چین و آمریکا، همکاری در منطقه آسیا و اقیانوسیه و تحولات جهانی، تبادل نظر عمیقی با شما داشته باشم تا روابطی سازنده و باثبات از نظر راهبردی میان دو کشور، بر پایه احترام متقابل، برابری و رفتار متقابل، پیش ببریم.»

ترامپ امروز چهارشنبه وارد شهر شنژن چین شد. شی جین‌پینگ شخصا در فرودگاه از او استقبال کرد. این دومین سفر ترامپ به چین در سال جاری میلادی و سومین دیدار او با شی در سال ۲۰۲۶ است.

مهم‌ترین برنامه این سفر، نشست سه‌جانبه روسای جمهور آمریکا، چین و روسیه در روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر است؛ نشستی که قرار است در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) برگزار شود.

جنگ اوکراین، جنگ با ایران، محدودیت‌های تسلیحاتی هسته‌ای، تجارت و فناوری هوش مصنوعی از جمله موضوعات احتمالی مذاکرات سه‌جانبه هستند.

منبع: النشره