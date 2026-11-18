باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی، گفت: به اعتقاد من، در حوزه کالا و انرژی، گواهی‌های سپرده و صندوق‌ها ظرفیت‌ها و ویژگی‌های مناسب‌تری برای آغاز فعالیت در زمینه توکن‌سازی دارند و بستر‌های لازم برای شروع کار را فراهم می‌کنند.

وی افزود: تنها نکته‌ای که لازم است به آن اشاره کنم، اهمیت ویژگی‌های پلتفرم‌های بازار سرمایه است؛ از جمله موضوع انتقال، سازوکار‌های نظارتی، انطباق با الزامات BCP و همچنین الزامات فرایندی که در بازار و زیرساخت‌های آن وجود دارد.

نظیفی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید، یکی از بالغ‌ترین زیرساخت‌های کشور در زمینه میزبانی از معاملات، توسط همکاران ما در شرکت مدیریت فناوری بورس نگهداری می‌شود. سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این حوزه انجام شده و این سرمایه‌گذاری همچنان باید افزایش پیدا کند.

مدیرعامل بورس انرژی تصریح کرد: برای اینکه سنگ اول و سنگ بنای این کار به‌درستی گذاشته شود و بتوانیم از مزایای این فناوری جدید استفاده کنیم، لازم است این موارد در طرح‌های توسعه زیرساخت‌ها و الزامات مربوط به آنها لحاظ شود.

وی با اشاره به ظرفیت گواهی‌های سپرده در حوزه انرژی اظهار کرد: ما فقط گواهی سپرده نفت خام را در بورس انرژی برای این موضوع محدود نداریم، بلکه گواهی سپرده برق تجدیدپذیر و سایر گواهی‌های سپرده نیز به دلیل اینکه دارایی‌های قابل‌معاوضه امکان بهره‌برداری در قالب توکن را دارند.

نظیفی در پایان پیشنهاد کرد: حتماً همه این ظرفیت‌ها و ابزار‌ها را بررسی کنید و با در نظر گرفتن زیرساخت‌ها و الزامات موجود، از فرصت‌های فناوری جدید استفاده کنید. برای شما آرزوی موفقیت دارم.

گفتنی است، امروز در حاشیه نمایشگاه صنعت مالی دو صندوق انرژی در بورس انرژی رونمایی شد.