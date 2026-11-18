باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، با استناد به مکاتبات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد صادرات این سه محصول کشاورزی تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

بر اساس این بخشنامه، پیش از این صادرات گوجه‌فرنگی زراعی و پیاز به‌صورت مشروط مجاز اعلام شده بود. همچنین صادرات سیب‌زمینی نیز بر اساس ابلاغیه‌ای جداگانه، با رعایت شرایط تعیین‌شده امکان‌پذیر بود.

با این حال، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در مکاتبات جدید خود، با اشاره به شرایط اضطراری موجود و ضرورت مدیریت بازار محصولات کشاورزی، خواستار ممنوعیت صادرات این اقلام شد.

در پی این درخواست و با استناد به بند «الف» ماده 72 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، سازمان توسعه تجارت ممنوعیت مطلق صادرات انواع پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

بر این اساس، گمرکات کشور موظف‌اند تا اطلاع ثانوی از صادرات این سه محصول جلوگیری کنند.