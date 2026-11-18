باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ پاسدار حسین غلباش اینالو، فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) شیراز، با اشاره به حضور و همراهی اقشار مختلف مردم در دفاع از کشور اظهار کرد: ما در طول تاریخ، پیامبران و امامان بزرگی داشته‌ایم، اما چنین سطحی از بیعت و همراهی مردم با امام و رهبری را کمتر شاهد بوده‌ایم. این همراهی و ایستادگی، از برکات و گنجینه‌های ارزشمند دوران دفاع مقدس است.

او افزود: چه کسی تصور می‌کرد در شرایطی که موشک‌ها بر فراز سر مردم در حال پرواز و کشور در معرض حمله قرار دارد، پرچم جمهوری اسلامی ایران از دست مردم نیفتد؟ حتی افرادی که ممکن است در مقاطعی انتقاد‌ها و اعتراض‌هایی داشته باشند، هنگامی که تمامیت ارضی و امنیت کشور در معرض تهدید قرار گرفت، به میدان آمدند و همگی علمدار و پرچمدار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران شدند.

برگزاری برنامه‌های هفته بسیج در سه میدان آیینی شرق شیراز

غلباش اینالو با تشریح برنامه‌های هفته بسیج گفت: امسال تلاش کرده‌ایم برنامه‌ها را به‌صورت میدانی و با محوریت مواکب، پرچم‌گردانی، پایگاه‌های مقاومت و میادین شهری برگزار کنیم. در همین راستا، سه میدان آیینی در شرق شیراز شامل میدان ولیعصر (عج)، میدان الله‌اکبر گل‌سرخ و میدان نصر برای اجرای برنامه‌های مختلف پیش‌بینی شده است.

او ادامه داد: در این میادین، نمایشگاه بزرگ «جان‌فدایان» با موضوعات متنوع برپا خواهد شد و برنامه‌های آن هر شب اجرا می‌شود. یکی از برنامه‌های محوری ما، اجرای طرح جان‌فدایان در شش عرصه آموزشی و مهارتی است که با مشارکت پایگاه‌های بسیج و مردم برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) شیراز، آموزش سلاح‌شناسی و آشنایی با سلاح‌های انفرادی و گروهی، کارگاه‌های راپل و تقویت اعتمادبه‌نفس، آموزش خودامدادی و دگرامدادی، امداد و نجات و کمک‌های اولیه و آموزش پدافند غیرعامل را از جمله محور‌های این برنامه برشمرد.

هفته بسیج؛ تلفیقی از حماسه، هنر و دین

او با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری اظهار کرد: با توجه به تأکیدات و رهنمود‌های فرماندهان و مسئولان عالی کشور، برنامه‌های هفته بسیج امسال تلفیقی از حماسه، هنر و دین خواهد بود.

غلباش اینالو افزود: گروه‌های سرود، به‌ویژه سرود‌های انقلابی، نقش مهمی در انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ارزش‌های شهدا به نسل جوان دارند. همان‌گونه که سرود‌های دوران دفاع مقدس در برانگیختن روحیه جوانان و حضور آنان در جبهه‌ها مؤثر بودند، امروز نیز هنر‌های میدانی، سرود، تئاتر و شعر می‌توانند در ترویج و حفظ ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس نقش‌آفرین باشند.

او از پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم برای اجرای سرود در میادین خبر داد و گفت: با مشارکت پایگاه‌های مقاومت و مدارس، جشنواره سرود‌های انقلابی در هفته بسیج برگزار خواهد شد.

محله‌محوری؛ رویکرد اصلی برنامه‌های امسال

فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) شیراز با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت مردمی بیان کرد: امسال تلاش کرده‌ایم از برگزاری برنامه‌های صرفاً متمرکز و تجمعی در سطح شهرستان فاصله بگیریم و محوریت اجرای برنامه‌ها را به محلات واگذار کنیم.

او اضافه کرد: مردم هر محله با مشارکت بزرگان، مساجد، پایگاه‌های بسیج، امام جماعت و هیئت امنای مساجد، برنامه‌های خود را طراحی و اجرا خواهند کرد. طرح‌هایی مانند «شهدا، آبروی محله» نیز در همین راستا دنبال می‌شود؛ چراکه برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا در مقابل منزل آنان، علاوه بر تکریم خانواده‌های معظم شهدا، نقش مؤثری در معرفی سیره و ارزش‌های شهدا به نسل جوان دارد.

غلباش اینالو، برگزاری نشست‌های بصیرتی و جهاد تبیین را از دیگر برنامه‌های محوری هفته بسیج دانست و گفت: با حضور اساتید، صاحب‌نظران، مسئولان و افراد اثرگذار محلی، نشست‌های روشنگری و بصیرتی در مساجد و پایگاه‌های مقاومت برگزار می‌شود. همچنین در هر سه میدان آیینی، میز خدمت پیش‌بینی شده است تا ادارات و دستگاه‌های خدمات‌رسان در شب‌های تعیین‌شده به‌صورت مستقیم پاسخگوی مردم باشند.

فعالیت گسترده گروه‌های جهادی در عرصه خدمت‌رسانی

او با اشاره به جایگاه گروه‌های جهادی بسیج اظهار کرد: گروه‌های جهادی یکی از ظرفیت‌های مهم و اثرگذار بسیج هستند و در هفته بسیج نیز فعالیت‌های خود را در حوزه‌های مختلف گسترش خواهند داد.

فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) شیراز، محرومیت‌زدایی و تعمیر و تکمیل مسکن نیازمندان، فعالیت گروه‌های جهادی دانش‌آموزی، برگزاری کلاس‌های تقویتی و تربیتی در محلات کم‌برخوردار و حاشیه شهر و اجرای برنامه‌های قرآنی را از جمله اقدامات این گروه‌ها عنوان کرد.

او همچنین از اجرای برنامه قرآنی «هفت روز، هفت آیه» خبر داد و گفت: برای هر روز هفته بسیج یک آیه با محوریت مفاهیم حماسی و متناسب با شرایط روز انتخاب شده است و برنامه‌های قرآنی، تلاوت قاریان، فعالیت مؤذنان و مکبران، سرود‌ها و فضاسازی محیطی نیز با محوریت آیه همان روز اجرا خواهد شد.

اجتماع جان‌فدایان شبکه تربیتی صالحین در مصلای نماز جمعه شیراز

غلباش اینالو، برنامه «میقات صالحین» را از دیگر برنامه‌های محوری هفته بسیج دانست و تصریح کرد: امسال این برنامه با عنوان «اجتماع جان‌فدایان شبکه تربیتی» در مصلا‌های نماز جمعه سراسر کشور برگزار می‌شود و در شیراز نیز اجتماع فعالان شبکه تربیتی صالحین در مصلای نماز جمعه پیش‌بینی شده است.

او افزود: در این برنامه، ۲۵۰ حلقه تربیتی صالحین، به‌ویژه فعالان قرآنی، حضور خواهند داشت.

غلباش با اشاره به انتخاب سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی به‌عنوان شهید شاخص میقات صالحین امسال اظهار کرد: نکته قابل توجه در زندگی این شهید عزیز آن است که با وجود مسئولیت فرماندهی کل ارتش و سپس ریاست ستاد کل نیرو‌های مسلح، همواره خود را یک بسیجی می‌دانست. سیره و زندگی این شهید بزرگوار می‌تواند الگوی ارزشمندی برای شبکه تربیتی بسیج باشد.

اعزام دانش‌آموزان و فعالان پرچم‌گردانی به اردو‌های راهیان نور

فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) شیراز از اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد و گفت: اول آذرماه، ۲۵۰ نفر از دانش‌آموزان ناحیه چهار آموزش‌وپرورش شیراز با مشارکت سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد.

او همچنین از اعزام ۲۰۰ نفر از فعالان عرصه پرچم‌گردانی پایگاه مقاومت امام حسن مجتبی (ع) شهرک سعدی به اردوی راهیان نور دریایی و منطقه میناب خبر داد.

غلباش اینالو با اشاره به برنامه‌های بسیج جامعه زنان گفت: طرح «بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی» با چهار محور فرهنگی و روایتگری، مدیریت خانه و خانواده، امداد و کمک‌رسانی و فعالیت‌های تربیتی و کودک در هفته بسیج اجرا خواهد شد.

او افزود: در بخش فرهنگی، روایتگری خانواده‌ها، همرزمان و نزدیکان شهدا با محوریت شهدای جنگ‌های اخیر و دفاع مقدس مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین در حوزه مدیریت خانه و خانواده، آموزش اقتصاد مقاومتی، الگوی صحیح مصرف و مدیریت شرایط بحران دنبال می‌شود.

وی آموزش خودامدادی، دگرامدادی، امداد و نجات با شعار «یک مهارت برای نجات» و برپایی غرفه‌های تربیتی و کودک را از دیگر برنامه‌های این طرح برشمرد.

زنجیره‌های انسانی پرچم‌گردانی در شرق شیراز

فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) شیراز با اشاره به استقبال مردم از برنامه‌های پرچم‌گردانی اظهار کرد: دو مرحله زنجیره انسانی از میدان گل‌سرخ تا میدان ولیعصر (عج) با مشارکت مواکب شرق شیراز برگزار شد که به‌ویژه مرحله دوم آن با مشایعت پیکر مطهر یک شهید گمنام، جلوه‌ای ویژه و مردمی داشت.

او ادامه داد: در هفته بسیج نیز مرحله دیگری از این برنامه با مشارکت گسترده‌تر مواکب پیش‌بینی شده است تا زنجیره انسانی پرچم‌گردانی از میدان گل‌سرخ تا میدان ولیعصر (عج) شکل بگیرد.

غلباش اینالو اضافه کرد: همچنین مواکب و گروه‌های مردمی شهرک سعدی در پنجم آذرماه، برنامه زنجیره انسانی و پرچم‌گردانی را از چهارراه دلگشا تا آرامگاه سعدی برگزار خواهند کرد.

برگزاری جشنواره‌های ورزشی با هدف جذب نسل جوان

او ورزش را یکی از ابزار‌های مؤثر در ایجاد نشاط اجتماعی و جذب جوانان دانست و گفت: در هفته بسیج جشنواره‌هایی در رشته‌های تکواندو، کاراته و فوتسال برگزار خواهد شد و فینال مسابقات فوتسال نیز در همین ایام انجام می‌شود.

غلباش افزود: برنامه‌های ورزشی محله‌محور و رشته‌های بومی و محلی نیز در دستور کار قرار دارد. از جمله مسابقات گل‌کوچیک شهرک سعدی که با مشارکت حدود ۴۰ تیم از محلات مختلف شیراز برگزار شده و با استقبال خوبی از سوی مردم همراه بوده است.

کاشت نهال و اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی

فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) شیراز همچنین از اجرای برنامه‌های بسیج سازندگی در هفته بسیج خبر داد و گفت: در یکی از روز‌های این هفته که به بسیج سازندگی و اقتصاد مقاومتی اختصاص دارد، برنامه کاشت نهال با مشارکت گروه‌های جهادی در منطقه گالیون و اراضی منابع طبیعی پیش‌بینی شده است.

تشریح عناوین و برنامه‌های هفت روز هفته بسیج

غلباش اینالو در ادامه، عناوین روز‌های هفته بسیج را تشریح کرد و گفت: برنامه‌های امسال از ۲۹ آبان آغاز می‌شود و هر روز با محوریت یک موضوع مشخص دنبال خواهد شد.

او، عناوین روز‌های هفته بسیج را به شرح زیر اعلام کرد:

- ۲۹ آبان؛ بسیج، خودباوری، خداباوری و امیدآفرینی: با محوریت برنامه‌های آموزشی، تربیتی، ورزشی و سیاسی و اجتماع شبکه تربیتی صالحین.

- ۳۰ آبان؛ بسیج، میدان همدلی و خیابان خدمت: با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، سازندگی و پیشرفت.

- اول آذر؛ بسیج، علم، فناوری و اقتدار ملی: با محوریت فضای مجازی، علم و فناوری.

- دوم آذر؛ بسیج، اتحاد، همدلی و محله: با تأکید بر محله قوی، مسجد‌محوری، حکمرانی محله‌محور و فعالیت‌های اجتماعی.

- سوم آذر؛ بانوی مقاوم، خانواده مقاوم و ایران قوی: با محوریت زن و خانواده و برنامه‌های بسیج جامعه زنان.

- چهارم آذر؛ بسیج، بعثت، الفت و رسالت: با تمرکز بر فعالیت‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و اردو‌های فرهنگی.

- پنجم آذر؛ بسیج، مقاومت، امنیت و جان‌فدا: با محوریت عرصه‌های دفاعی و امنیتی و برنامه‌های محوری هفته بسیج.

او در پایان از پیش‌بینی اکران فیلم سینمایی «جانشین» در حسینیه‌ها، مساجد و میادین شهری خبر داد و گفت: زیرساخت‌های لازم برای اکران این فیلم در نقاط پیش‌بینی‌شده فراهم خواهد شد تا مردم نیز بتوانند از این برنامه فرهنگی بهره‌مند شوند.