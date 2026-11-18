باشگاه خبرنگاران جوان - روح اله زارعی رییس اداره حفاظت محیط زیست کبودرآهنگ گفت: هم اینک گونه‌هایی نظیر مرغابی، چنگر، خوتکا، حواصیل خاکستری و ارغوانی در تالاب شیرین سو کبودرآهنگ فرود آمده و مشغول آبتنی هستند.

وی اضافه کرد: همه ساله ۲۰ گونه پرنده مهاجر به تعداد ۶۰۰ تا ۷۰۰ قطعه در تالاب زیبای شیرین سو فرود می‌آیند، البته این تعداد در فصل‌هایی که میزان آب تالاب پایین می‌آید، کمتر می‌شود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست کبودرآهنگ ادامه داد: تیم‌هایی از محیط زیست به صورت مستمر اقدام به گشت زنی در حاشیه تالاب به منظور پیشگیری از شکار و صید پرندگان مهاجر هستند.

زارعی گفت: همچنین برای پیشگیری از انتقال «آنفلوآنزای پرندگان» گشت‌های مشترک با حضور دامپزشکی ۲ روز در هفته انجام می‌شود تا در صورت مشاهده لاشه پرندگان اقدام لازم صورت گیرد.

وی افزود: بر اساس بررسی و گشت‌های مشترک با کارشناسان دامپزشکی تاکنون موردی مبنی بر آنفلوآنزای پرندگان در این شهرستان مشاهده و گزارش نشده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست کبودرآهنگ بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده لاشه پرنده یا پرنده مجروح موضوع را از طریق سامانه گزارش‌های مردمی محیط زیست (۱۵۴۰) اطلاع رسانی کنند.

زارعی اظهارکرد: ماهگیری از تالاب شیرین سو نیز ممنوع است که در این راستا چند پرونده تخلف تشکیل و به مرجع قضایی ارجاع شده است.

وی افزود: بارندگی‌های اخیر در افزایش حجم آب تالاب شیرین سو تاثیر داشته، اما هم اینک نیمی از ظرفیت این تالاب تکمیل شده چرا که میزان بارندگی در کبودرآهنگ کمتر از مابقی شهرستان‌ها بود.