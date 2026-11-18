باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -پاتریارک‌ها و روسای کلیسا‌های سوریه در دمشق بیانیه‌ای مشترک صادر کردند و در آن، با شدیدترین عبارات، مجموعه حملات مکرر و مجرمانه علیه مردم سوریه و به‌ویژه مسیحیان را محکوم کردند و نسبت به پیامد‌های تکرار این حوادث بدون واکنش یا نتیجه‌ای از سوی مقامات دولت الجولانی هشدار دادند.

پاتریارک‌ها در بیانیه‌ای که منتشر شد، اعلام کردند: «با نگرانی بسیار و شگفتی و انزجار بیشتر، مجموعه حملات مجرمانه و مکرری را که مردم سوریه و به‌ویژه مسیحیان را هدف قرار می‌دهد، دنبال کرده‌ایم و همچنان دنبال می‌کنیم.»

آنها با اشاره به اینکه بار‌ها در این باره صدای اعتراض خود را بلند کرده‌اند، تاکید کردند که «زنجیره حملات همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است» و این اقدامات «حوادثی فردی نبوده و هرگز نیز چنین نبوده‌اند».

در این بیانیه آمده است: «آنچه در مناطق مختلف رخ داده و همچنان رخ می‌دهد، از جمله حوادث اخیر در شهر سقلبیه در استان حماه در مرکز سوریه، شامل حملات و آدم‌ربایی‌های سازمان‌یافته با هدف دریافت مبالغ هنگفت به‌عنوان باج، نقض ابتدایی‌ترین حقوق بشر است؛ همان‌گونه که ویدئوی شکنجه وحشیانه ماهر سنکری، طلاساز سوری، نیز این موضوع را نشان می‌دهد.»

پاتریارک‌ها افزودند: «تکرار این حوادث بدون هیچ‌گونه واکنش و بدون دستیابی به نتیجه‌ای از سوی مقامات، پرسشی بزرگ درباره آینده مسیحیان در این کشور در برابر ما و افکار عمومی قرار می‌دهد.»

امضاکنندگان بیانیه مشترک خواستار توقف این حملات شدند و تاکید کردند که مقامات مسئول دولت الجولانی باید به وظایف خود عمل کنند، تحقیقات لازم را انجام دهند و نتایج آن را در اختیار آنان قرار دهند.

پاتریارک‌ها و روسای کلیسا‌ها در پایان بیانیه خود تاکید کردند: «مسیحیان سپر بلا نیستند و روابط آنان با برادران مسلمانشان همواره بر پایه محبت و نیکویی خواهد بود؛ روابطی که بر اساس شهروندی کامل شکل می‌گیرد.»

آنها همچنین از خداوند خواستند سوریه را حفظ کند و صلح داخلی را در این کشور پاس بدارد؛ صلحی که به گفته آنان، پیش از هر چیز دیگری باید از آن محافظت شود.

این بیانیه به امضای یوحنا دهم، پاتریارک انطاکیه و سراسر مشرقِ ارتدوکس یونانی؛ اغناطیوس افرام دوم، پاتریارک انطاکیه و سراسر مشرقِ سریانی ارتدوکس و رئیس عالی کلیسای سریانی ارتدوکس در جهان و یوسف العبسی، پاتریارک انطاکیه و سراسر مشرق کاتولیک ملکی رسیده است.

در همین حال، دیده‌بان حقوق بشر سوریه به نقل از ژاک مراد، اسقف حمصِ کاتولیک سریانی، گزارش داد که او نسبت به نشانه‌های حذف مسیحیان از جامعه سوریه ابراز نگرانی کرده است.

منبع: المیادین