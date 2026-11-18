باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بهروزی، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رشت گفت: در راستای صیانت از سلامت عمومی و نظارت بر مراکز درمانی دامپزشکی و طی بازرسی‌های به عمل آمده توسط کارشناسان این اداره، فعالیت غیرقانونی یک واحد درمانگاه دامپزشکی بدون پروانه و مجوز‌های لازم از سازمان نظام دامپزشکی، رصد و متوقف شد. او افزود: با هماهنگی‌های انجام شده، این واحد غیرمجاز بلافاصله مهر و موم و پرونده تخلف آن برای برخورد قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رشت تصریح کرد: بازرسی و نظارت بر مراکز درمانی، داروخانه‌ها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی در راستای وظایف حاکمیتی و قانونی سازمان دامپزشکی ادامه خواهد داشت.

بهروزی همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه تأسیس درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های مجاز دامپزشکی در سطح شهرستان رشت گفت: حفظ استاندارد‌های دامپزشکی و رعایت دقیق قوانین و مقررات از سوی فعالان این حوزه، ضمن صیانت از حقوق صاحبان حیوانات، نقش بسیار مؤثری در پیشگیری از بروز و انتشار بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام ایفا می‌کند.

منبع: روابط عمومی اداره کل دامپزشکی گیلان