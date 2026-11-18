باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در پنجمین کنگره ملی تروما، مسئولان و صاحب‌نظران حوزه سلامت با بررسی وضعیت حوادث جاده‌ای و پیامد‌های ناشی از تروما، بر ضرورت اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، ارتقای فرهنگ رانندگی و تقویت زیرساخت‌های مدیریت بحران تأکید کردند.

سخنرانان این هم کنگره همچنین با اشاره به افزایش آمار جان‌باختگان تصادفات، خواستار توجه جدی‌تر دستگاه‌های مسئول به اجرای برنامه‌های کاهش تلفات شدند.

محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، در این کنگره با اشاره به اهمیت انتقال پیام‌های علمی و کاربردی این رویداد، مسئولیت دولت و سایر نهاد‌های حاکمیتی را در اجرای تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه یادآور شد.

او با بیان اینکه بر اساس قانون، کاهش سالانه ۱۰ درصد از جان‌باختگان حوادث رانندگی بر عهده دولت قرار گرفته است، اظهار کرد: بررسی عملکرد هشت سال گذشته دولت‌ها نشان می‌دهد که به جای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، وضعیت موجود با افتی معادل ۷۰ درصد در عملکرد مورد انتظار همراه بوده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با مقایسه آمار تلفات در سال‌های گذشته و وضعیت فعلی افزود: در حالی که انتظار می‌رفت روند مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات کاهشی باشد، شمار جان‌باختگان در مقایسه با سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس‌زاده با اشاره به تجربه موفق کشور در کاهش تلفات جاده‌ای گفت: آمار مرگ‌ومیر ناشی از حوادث در سال ۱۳۸۴ به حدود ۴۰ هزار نفر رسیده بود، اما با اجرای اقدامات مؤثر، این رقم به ۱۸ هزار نفر کاهش پیدا کرد؛ بنابراین کاهش تلفات، هدفی دست‌یافتنی است و می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح بار دیگر به نتایج مطلوب رسید.

وی با تأکید بر ابعاد انسانی این مسئله تصریح کرد: روزانه به‌طور متوسط حدود ۸۸ نفر از هم‌وطنانمان بر اثر حوادثی جان خود را از دست می‌دهند که بخش عمده‌ای از آنها قابلیت پیشگیری دارند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین نسبت به سهم ناکافی بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: حوادث رانندگی و آسیب‌های ناشی از تروما، سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های نظام سلامت را به خود اختصاص می‌دهند و فشار زیادی بر منابع درمانی کشور وارد می‌کنند.

او با اشاره به بازگشت روند افزایشی مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات، وضعیت فعلی را نگران‌کننده توصیف کرد و افزود: رسیدن مجدد آمار سالانه جان‌باختگان به حدود ۲۰ هزار نفر، به معنای از دست رفتن بخش قابل‌توجهی از دستاورد‌های سه دهه گذشته در این حوزه است.

رئیس‌زاده اجرای هدف کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای در برنامه هفتم توسعه را از اولویت‌های مهم کشور دانست و خاطرنشان کرد: تحقق این هدف تنها به یک دستگاه محدود نمی‌شود، بلکه حاکمیت، دولت و نمایندگان مجلس باید با نظارت مستمر، زمینه اجرای کامل تکالیف قانونی را فراهم کنند.

او در ادامه به فشار ناشی از حجم بالای مصدومان حوادث بر مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: رسیدگی به آسیب‌دیدگان تصادفات، بخش زیادی از ظرفیت بیمارستان‌ها، زمان کادر درمان و توان تخصصی پزشکان را درگیر می‌کند؛ ظرفیتی که می‌توانست در سایر بخش‌های مورد نیاز نظام سلامت به کار گرفته شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌های جامعه پزشکی در شرایط بحرانی و جنگی تقدیر کرد.

او با اشاره به مدیریت بیش از ۵۰ هزار مصدوم در دوره‌های اخیر و انجام یک‌هزار و ۷۰۰ عمل جراحی در مناطق جنگی و جزایر جنوبی کشور، حضور مستمر و داوطلبانه پزشکان و متخصصان در شرایط دشوار را شایسته قدردانی دانست.

به گفته وی، کادر درمان حتی در شرایطی که مراکز بیمارستانی با محدودیت و فشار تجهیزات مواجه بودند، مسئولیت حرفه‌ای خود را با روحیه‌ای جهادی و بدون وقفه دنبال کردند.

رئیس‌زاده همچنین با اشاره به ضرورت ارتقای سطح آموزش در حوزه تروما اظهار کرد: با وجود برخورداری کشور از ظرفیت‌های علمی و تخصصی مناسب، لازم است محتوای آموزشی و برنامه‌های مهارتی مرتبط با این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد. به‌روزرسانی دانش جراحان و دستیاران پزشکی، به‌ویژه در برخی مناطق و رشته‌های تخصصی، برای افزایش آمادگی نظام درمان در برابر حوادث آینده اهمیت زیادی دارد.

او، برگزاری پنجمین کنگره ملی تروما در شرایط حساس کشور را نشانه‌ای از پایداری جامعه علمی و پزشکی دانست و گفت: برگزاری چنین گردهمایی علمی با مشارکت اساتید و دانشمندان، بیانگر توانمندی و تاب‌آوری کشور در برابر فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های علمی کشور در زمینه پیوند اعضا، از ثبت یک رکورد جهانی در حوزه پیوند کبد خبر داد و اظهار کرد: سالانه هزاران مورد پیوند کبد، کلیه و قلب در کشور انجام می‌شود و استان فارس نیز به دلیل برخورداری از بالاترین آمار پیوند کبد، جایگاه نخست کشور را در این زمینه دارد.

ضرورت ایجاد نظام یکپارچه برای مدیریت حوادث و تروما

سید مسعود خاتمی، رئیس قطب علمی تروما کشور، نیز در این کنگره با اشاره به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی ایران، بر لزوم تدوین برنامه‌های پیشگیرانه برای مقابله با انواع حوادث تأکید کرد.

وی اظهار کرد: تنوع آب‌وهوایی و شرایط جغرافیایی کشور موجب شده است ایران در معرض طیف گسترده‌ای از حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله قرار داشته باشد. با این حال، بخش قابل‌توجهی از خسارات و تلفات این حوادث را می‌توان از طریق پیش‌بینی، آمادگی و اجرای اقدامات پیشگیرانه کاهش داد.

خاتمی با یادآوری تجربه زلزله‌های بم و لرستان، تفاوت میزان تلفات در این دو حادثه را نمونه‌ای از اهمیت آمادگی و اطلاع‌رسانی به‌موقع دانست و گفت: با وجود شباهت‌هایی در میزان تخریب ساختمان‌ها، شمار جان‌باختگان تفاوت چشمگیری داشت؛ موضوعی که نقش آگاهی‌رسانی و تخلیه به‌موقع مناطق در معرض خطر را نشان می‌دهد.

رئیس قطب علمی تروما کشور با بیان اینکه مدیریت حوادث باید از مرحله پیش‌بینی آغاز شود، افزود: پیشگیری، مقابله و اقدامات پس از وقوع حادثه، چهار بخش اصلی مدیریت بحران هستند و غفلت از هر یک از این مراحل می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

او حوادث جاده‌ای را یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور عنوان کرد و اصلاح زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آموزش رانندگان و تغییر رفتار‌های پرخطر در رانندگی را از راهکار‌های مؤثر برای کاهش تلفات برشمرد.

خاتمی با اشاره به نقش عوامل انسانی در تصادفات گفت: بیش از ۷۰ درصد حوادث رانندگی به فرهنگ رانندگی و خطا‌های انسانی مربوط می‌شود و نمی‌توان تمام مسئولیت وقوع این حوادث را متوجه کیفیت خودرو‌ها یا شرایط جاده‌ها دانست.

او همچنین خاطرنشان کرد: پیامد‌های تصادفات تنها به فوت یا مصدومیت افراد محدود نیست، بلکه خانواده‌ها و جامعه را از نظر اقتصادی و اجتماعی با مشکلات گسترده‌ای روبه‌رو می‌کند. از این رو، لازم است پیشگیری از حوادث به عنوان یک اولویت جدی در سیاست‌گذاری‌های کشور مورد توجه قرار گیرد.

رئیس قطب علمی تروما کشور با اشاره به فعالیت این مجموعه در دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) اظهار کرد: در میان بیش از ۵۰ قطب علمی فعال کشور، مجموعه علمی تروما از نظر برخورداری از حمایت‌های مالی و پشتیبانی سازمانی با محدودیت‌هایی مواجه بوده است.

او افزود: در مقاطع مختلف، پیشنهاد تشکیل ستاد تخصصی تروما در وزارت بهداشت مطرح شده است تا با مشارکت دستگاه‌های مرتبط، مسئولیت‌ها و اقدامات این حوزه از حالت پراکنده خارج شده و در قالب یک برنامه منسجم و ملی دنبال شود.

تصادفات جاده‌ای؛ تهدیدی جدی برای سلامت و آینده جمعیت

سیدبصیر هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نیز با اشاره به ابعاد نگران‌کننده حوادث رانندگی در استان فارس اظهار کرد: در شش ماه نخست سال جاری، نزدیک به ۱۰ هزار نفر در تصادفات آسیب دیده‌اند که حدود ۸۰۰ نفر از آنان در استان فارس جان باخته‌اند.

او با بیان اینکه آمار فوتی‌ها تنها بخشی از خسارات ناشی از حوادث رانندگی را نشان می‌دهد، افزود: شمار زیادی از جوانان نیز در این حوادث دچار آسیب‌های جسمی، جراحت‌های شدید و معلولیت می‌شوند؛ مسئله‌ای که آثار آن برای سال‌های طولانی در زندگی افراد و خانواده‌هایشان باقی می‌ماند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دست رفتن جمعیت جوان و فعال کشور را یکی از پیامد‌های مهم تصادفات دانست و خاطرنشان کرد: این مسئله در کنار کاهش نرخ رشد جمعیت در استان فارس و رسیدن آن به سطوح نگران‌کننده، ضرورت توجه جدی به عوامل تهدیدکننده سلامت و جان نسل جوان را دوچندان می‌کند.

هاشمی با اشاره به نقش رفتار‌های انسانی در بروز تصادفات گفت: حدود نیمی از حوادث رانندگی ناشی از خطای انسانی است و برای کنترل این وضعیت باید آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی و اصلاح رفتار‌های ترافیکی در اولویت قرار گیرد. البته نباید نقش عوامل فنی خودرو‌ها و شرایط محیطی و جاده‌ای را نیز نادیده گرفت.

فشار مراجعات درمانی بر بیمارستان‌های استان فارس

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مراکز درمانی استان اشاره کرد و گفت: استان فارس با جمعیتی بیش از پنج میلیون نفر، علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های درمانی ساکنان خود، پذیرای شمار زیادی از بیماران استان‌های همجوار نیز هست.

او افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از مراجعه‌کنندگان به بخش‌های مختلف بیمارستان‌های شیراز از سایر استان‌های کشور هستند. این میزان مراجعه، فشار مضاعفی بر کادر درمان، پزشکان متخصص و به‌ویژه مراکز ارائه‌دهنده خدمات تخصصی تروما وارد می‌کند.

هاشمی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های درمانی فارس در سال‌های اخیر تصریح کرد: افزایش تعداد بیمارستان‌ها و تخت‌های بستری به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی تمام مشکلات ناشی از حجم بالای مراجعات باشد و همچنان برای مدیریت بیماران و کاهش فشار بر بخش‌های درمانی، به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و هماهنگی گسترده‌تر نیاز است.

او در پایان بر ضرورت استفاده از تجربه‌های موفق سایر استان‌ها و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: مقابله مؤثر با حوادث و کاهش آسیب‌های اجتماعی و جسمی ناشی از آنها، نیازمند اتخاذ سیاست‌های کلان، همکاری بین‌بخشی و بهره‌گیری از تجربیات علمی و اجرایی در سطح کشور است.