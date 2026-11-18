باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه مورخ ۲۷ آبان ماه مدارس و دانشگاه‌های شهرستان ماهشهر استان خوزستان به دلیل آلاینده‌ها تعطیل بود، اما به گفته شهروندخبرنگار ما کارخانه آسفالت به فعالیت خود ادامه داده، که این موضوع موجب علاوه بر اینکه سلامت شهروندان را به خطر انداخته، موجب تشدید آلودگی هوا شده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام در روزی که مدارس و دانشگاه‌های شهرستان ماهشهر استان خوزستان به دلیل آلایندگی هوا تعطیل بوده، اما کارخانه آسفالت به فعالیت خود ادامه داده و آلودگی هوا دو چندان شده است. لطفا پیگیر سلامت شهروندان باشید و از مسئولان در شرایطی که آلایندگی هوا زیاد است پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.