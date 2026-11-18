باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، در نشست با نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی، استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، رویداد ملی «ایران‌جان» را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های مغفول استان‌ها به مخاطبان رسانه ملی دانست.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های دیده‌نشده و حتی شمارش‌نشده در استان‌های کشور بسیار گسترده است، اظهار داشت: رسانه ملی تلاش می‌کند در قالب رویداد ایران‌جان و طی یک هفته، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های هر استان را در معرض دید مخاطبان سراسر کشور قرار دهد.

رئیس سازمان صداوسیما با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور افزود: امیدآفرینی، افق‌گشایی و توجه به آینده از ویژگی‌های برجسته بیانات رهبر شهید بود که نشان‌دهنده شناخت عمیق ایشان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌های کشور است.

جبلی تصریح کرد: در رویداد ایران‌جان تلاش می‌کنیم ظرفیت‌هایی را که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته یا به‌درستی معرفی نشده‌اند، به مخاطبان رسانه ملی بشناسانیم و زمینه دیده‌شدن توانمندی‌های استان‌ها را فراهم کنیم.