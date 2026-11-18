باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ حسین تقی‌خانی رییس پلیس راه استان قزوین صبح امروز در کیلومتر ۳۳ آزادراه قزوین-البرز، محدوده پادگان جوادنیا و در باند جنوبی به سمت آبیک، یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با پلاک ایران ۱۵ که از مبدا تبریز به مقصد تهران در حرکت بود، به علت خستگی و خواب‌آلودگی راننده از مسیر اصلی منحرف شد.

وی اضافه کرد: این خودرو پس از برخورد و عبور از گاردریل حاشیه راه، با خاکریز کناری پل برخورد کرد و واژگون شد که متاسفانه در پی این حادثه، راننده و هر سه سرنشین خودرو جان خود را از دست دادند.

سرهنگ تقی‌خانی ادامه داد: بررسی‌های اولیه صحنه تصادف نشان داد هیچ یک از چهار سرنشین خودرو از کمربند ایمنی استفاده نکرده بودند و بر اثر شدت واژگونی، ۲ نفر از سرنشینان به فاصله زیادی از خودرو به بیرون پرتاب شده بودند.

به گفته رییس پلیس راه استان قزوین، علت تامه این حادثه، عدم توجه کافی به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده، موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، تشخیص داده شده است.

وی با تاکید بر اینکه تنها راه موثر مقابله با خواب‌آلودگی هنگام رانندگی، استراحت کافی است، خاطرنشان کرد: رانندگان به محض احساس خستگی و خواب‌آلودگی باید در مکانی امن توقف و استراحت کنند و هرگز تلاش نکنند با اجبار خود را بیدار نگه دارند، چراکه ادامه رانندگی در چنین شرایطی می‌تواند به حوادث جبران‌ناپذیر منجر شود.

رییس پلیس راه استان قزوین همچنین با تاکید بر ضرورت استفاده تمام سرنشینان از کمربند ایمنی گفت: کمربند ایمنی مختص راننده و سرنشین جلو نیست و تمامی سرنشینان، حتی افراد حاضر در صندلی عقب نیز ملزم به استفاده از آن هستند.