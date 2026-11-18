باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از بازگشت تیم ملی از عراق به ایران درباره تورنمنت بصره گفت: برنامه ما برای جوانگرایی پس از جام جهانی بود، اما به دلیل بازی‌های آسیایی ناگویا و اهمیت مسابقات، فدارکاری کردیم و علاوه بر اینکه بازیکنان رده امید را دادیم، بازیکنان بزرگسال را هم دادیم که البته وظیفه‌مان بود. برای اردوی اخیر فرصتی بوجود آمد تا اهدافی که برای بعد از جام جهانی ترسیم کرده بودیم، پیگیری کنیم.

وی افزود: این اردوی نخست بازیکنان جوان محسوب می‌شد و رضایت‌بخش بودند، اما مسئله مهم تداوم و ادامه این راه است. تداوم این راه مستلزم برگزاری بازی‌های بزرگ و تحت فشار است تا عیار بازیکنان جوان مشخص شود. عملکرد بازیکنان جوان خوب بود، اما توقع‌مان از بازیکنان باتجربه بیشتر بود.

سرمربی تیم ملی خاطرنشان کرد: طبق آماری که داریم زمانی که به عراق گل زدیم، میانگین تیم ملی ۲۵ سال بود. جوان‌های خوبی داریم، اما به آنها گفتم فقط این نباشد که به اردو بیایید و ۲۰-۱۵ دقیقه بازی کنید. گفتم شما را رصد می‌کنیم و باید در اردو‌های بعدی بهتر از این باشید و اگر جزو افکار تاکتیکی ما نباشید، مهره‌های دیگری را جایگزین می‌کنیم.

قلعه‌نویی گفت: فدراسیون نهایت تلاش خود را برای برگزاری بازی‌های تدارکاتی می‌کند، اما شرایط کشور سخت شده است. برگزاری مسابقات تدارکاتی با ایده‌آل‌های ما فرق دارد هر چند مهدی تاج واقعا تلاش می‌کند. اگر بازیکنان جوان شرایط سخت را تجربه کنند، می‌توانند نسل خوبی را بسازند. در بازی با عراق، همانطور که گفته بودیم گل خوردیم. دقیقه یک نشده گل خوردیم ولی به بازی برگشتیم. از نظر آماری، یکی از بهترین شرایط را داشتیم. به لحاظ تاکتیکی بالا بودیم و زمانی که گل زدیم میانگین سنی ۲۵ سال بود. با این حال، نفرات جوان نیاز به بازی‌های بزرگ دارند. هند و ژاپن با برزیل بازی می‌کنند و ازبکستانی که گفته می‌شد در عربستان پیروز می‌شود.

وی با اشاره به عدم دعوت نشدن بازیکنان باتجربه به اردوی فعلی تصریح کرد: عیار بازیکنان در شرایط سخت مشخص می‌شود و حتما نفراتی که به افکار تاکتیکی ما بخورند، در اردو‌های بعدی حاضر خواهند بود، اما به این معنی نیست که از بازیکنان باتجربه به راحتی بگذریم. آنها را به لحاظ بدنی و فنی رصد می‌کنیم.

سرمربی تیم ملی در خصوص گلی که ایران در بازی با عراق دریافت کرد، گفت: همانطور که گفته بودم گل خوردیم. در فوتبال از این اتفاقات می‌افتد. چه کسی فکر می‌کرد آلمان به هلند ۵ گل بزند؟ قشنگی فوتبال به این چیزهاست. مهم این بود که خیلی خوب توانستیم برگردیم. این اردو تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه بود. تورنمنت خوبی بود و جا دارد از مردم بصره عراق تشکر ویژه کنم. این بازی‌ها نیاز ماست که جوان‌های ما جلوی ۳۰، ۴۰ هزار نفر بازی کنند. ما نزدیک به ۵۰۰ روز است که در داخل کشور بازی نکرده‌ایم و دلتنگ هستیم.

قلعه‌نویی درباره بحث اضافه شدن دستیار جدید به کادرفنی تیم ملی گفت: دنبال همکاری هستیم که نگرش او به ما بخورد. دستیار جدید خارجی خواهد بود.