باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - سرهنگ حسین علیزاده فرمانده سپاه بابلسر در نشست خبری با اصحاب گفت: یک هزار و ۷۰۰ برنامه متنوع در ۷۰ قالب به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در سطح پایگاه ها، حوزه‌ها و ادارات و نهاد‌های شهرستان برگزار می‌شود که بهترین برنامه‌ها و نقاط اوج در میادین مبعوث شده شهر‌های بابلسر، بهنمیر و هادی شهر خواهد بود.

او افزود: برنامه‌های هفته بسیج شهرستان بابلسر از صبح روز جمعه ۲۹ آبان ماه با قرائت دعای ندبه در بقاع متبرکه شهرستان آغاز می‌شود و غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا، برگزاری یادواره شهدای اصناف در بخش مرکزی، همایش رزمندگان، اجتماع بزرگ بسیجیان در میادین و میان مردم مبعوث همراه با نمایشگاه سلاح‌ها و ادوات نظامی، تجلیل از ۶۰۰ بسیج فعال در عرصه‌های مختلف، رژه موتوری و برنامه‌های متنوع دیگر در هفته بسیج اجرا می‌شود.

سرهنگ علیزاده در ادامه با بیان اینکه امام خمینی در پنجم آذرماه سال دستور تشکیل بسیج مستضعفین را با نگاهی فراگیر به همه مردم و اقشار دادند، گفت: این پشتوانه مردمی باعث موفقیت انقلاب اسلامی ش و اتفاقات خوبی رقم خورد.

او بسیج را یک فرهنگ و مکتب برخاسته از دل مردم که موجب عبور کشور و انقلاب ما از بحران‌ها شده است، دانست و افزود: امروز نظام جمهوری اسلامی بعد از ۴۷ سال با وجود تمام کمی و کاستی‌های موجود این روحیه بسیجی باعث پیشرفت و اعتلای ما شد.