باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رحمان رضایی مربی تیم ملی فوتبال در ابتدا با اشاره به فرصت محدود تیم ملی برای آماده‌سازی درباره عملکرد تیم ملی در اردوی اخیر اظهار کرد: من فکر می‌کنم با توجه به اینکه فرصت خیلی کمی داشتیم برای اینکه با بازیکنان جدید و جوانی که داشتیم کار بکنیم، عملکردمان بد نبود. تقریباً چهار پنج روز وقت داشتیم، چند بازیکن هم تقریباً به محض اینکه رفتیم ملحق شدند، با توجه به این فرصت کم و بازی که کردیم به نظر من خوب بود. این بازیکنان جای زیادی برای کار دارند و باید در قالب تیمی قرار بگیرند.»

مربی تیم ملی در پاسخ به سوالی درباره رویکرد جوان‌گرایی و ارزیابی کادر فنی از این روند، تصریح کرد: امیر قلعه‌نویی و سایر اعضای کادر فنی از عملکرد بازیکنان جوان رضایت کامل داشتند. آن‌ها نمایش مطلوبی ارائه دادند و تمام تلاش خود را به کار گرفتند؛ با این حال، همچنان به زمان نیاز است تا این نفرات بتوانند افکار تاکتیکی را به خوبی درک کرده و در جریان مسابقات پیاده کنند. امیدوارم که این روند تا جام ملت‌ها ادامه پیدا کند و با دعوت از جوانان بیشتر تیمی منسجم و هماهنگ شکل بگیرد.»

دستیار امیر قلعه‌نویی در پاسخ به این سوال که آیا دعوت از جوانان به منزله پیامی برای پایان کار بازیکنان قدیمی‌تر است، گفت: خداحافظی از بازی‌های ملی یک تصمیم کاملاً شخصی و اختیاری است. برخی بازیکنان با توجه به شرایط خود احساس می‌کنند که زمان خداحافظی‌شان فرا رسیده است. ما برای تمامی این نفرات که سال‌ها برای تیم ملی زحمت کشیده و افتخارآفرینی کرده‌اند، احترام فراوانی قائل هستیم؛ اما در نهایت اتخاذ این تصمیم بر عهده خود بازیکن است.