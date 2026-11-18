باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و خیبر خرم‌آباد در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر به تعویق افتاد تا آبی‌پوشان بدون انجام این مسابقه، تمرکز خود را روی دیدار حساس مقابل العین امارات در لیگ نخبگان آسیا قرار دهند.

تعویق این مسابقه از یک سو فرصت بیشتری برای آماده‌سازی بازیکنان و برطرف کردن نقاط ضعف تیم در اختیار سهراب بختیاری‌زاده قرار می‌دهد و از سوی دیگر، استقلال را از انجام یک مسابقه رسمی در فاصله دیدار‌های آسیایی محروم می‌کند؛ موضوعی که ممکن است روی شرایط مسابقه‌ای بازیکنان تأثیر بگذارد.

استقلال در هفته‌های اخیر تلاش کرده است شرایط خود را در لیگ برتر حفظ کند و همچنان به‌عنوان یکی از تیم‌های بدون شکست این رقابت‌ها شناخته می‌شود. با این حال، مسابقات آسیایی شرایط متفاوتی دارد و آبی‌پوشان برای جبران نتایج گذشته در لیگ نخبگان باید با آمادگی بیشتری وارد زمین شوند.

اکنون مهم‌ترین مسئله برای کادرفنی استقلال، استفاده مناسب از فرصت به‌وجودآمده و حفظ آمادگی بدنی و تاکتیکی بازیکنان است تا غیبت در یک مسابقه رسمی به عاملی منفی برای این تیم تبدیل نشود.