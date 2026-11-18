باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - استقلال در شرایطی خود را برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر و دیدار حساس مقابل العین امارات در لیگ نخبگان آسیا آماده می‌کند که وضعیت نیمکت این تیم نیز به یکی از موضوعات مورد توجه تبدیل شده است.

سهراب بختیاری‌زاده در هفته‌های اخیر درخواست‌هایی را از مدیران باشگاه برای بهبود شرایط تیم مطرح کرده و موضوعاتی از جمله امکانات تمرینی و فراهم شدن بستر مناسب برای آماده‌سازی بازیکنان از جمله دغدغه‌های او بوده است.

در همین حال، غیبت سرمربی استقلال در یکی از جلسات تمرینی اخیر، گمانه‌زنی‌هایی را درباره احتمال وجود اختلاف میان او و مدیران باشگاه مطرح کرده است؛ هرچند تا این لحظه نمی‌توان درباره دلیل این غیبت و ارتباط آن با آینده همکاری طرفین اظهارنظر قطعی داشت.

با توجه به اهمیت مسابقات پیش‌رو، مشخص شدن وضعیت همکاری بختیاری‌زاده و مدیران باشگاه می‌تواند به آرامش بیشتر مجموعه استقلال کمک کند. اکنون باید دید مسئولان این باشگاه برای حمایت از کادرفنی و پاسخ به مطالبات سرمربی چه اقداماتی انجام خواهند داد.