باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در ادامه رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا باید روز دوشنبه دوم آذر به مصاف العین امارات برود؛ دیداری که برای آبی‌پوشان از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند شرایط این تیم را در ادامه مسابقات آسیایی تحت تأثیر قرار دهد.

استقلال در فصل جاری لیگ برتر عملکرد قابل قبولی داشته و همچنان تنها تیم بدون شکست این رقابت‌ها محسوب می‌شود، اما شرایط این تیم در مسابقات آسیایی متفاوت بوده و نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد آبی‌پوشان برای رقابت با تیم‌های قدرتمند قاره نیازمند رفع برخی ایراد‌های فنی هستند.

سهراب بختیاری‌زاده در فرصت باقی‌مانده تا این مسابقه باید علاوه بر آماده‌سازی بدنی بازیکنان، روی هماهنگی خطوط مختلف تیم و کاهش اشتباهات دفاعی تمرکز کند. استقلال در دیدار‌های گذشته آسیایی در برخی مقاطع با مشکلاتی در ساختار دفاعی و مهار حملات حریفان مواجه بوده و تکرار این اشتباهات مقابل العین می‌تواند کار را برای این تیم دشوار کند.

از سوی دیگر، بازگشت بازیکنان ملی‌پوش و مشخص شدن وضعیت نفرات مصدوم نیز در برنامه‌های کادرفنی اهمیت زیادی دارد. بختیاری‌زاده باید در مدت باقی‌مانده بهترین ترکیب ممکن را انتخاب کند تا استقلال با آمادگی لازم برابر نماینده امارات قرار بگیرد.

دیدار با العین در واقع آزمونی مهم برای استقلال و کادرفنی این تیم خواهد بود؛ آزمونی که مشخص می‌کند آبی‌پوشان تا چه اندازه توانسته‌اند ضعف‌های خود را برطرف کنند و برای رقابت در سطح بالای فوتبال آسیا آماده شوند.