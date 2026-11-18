باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بیرانوند دروازه‌بان شماره یک فوتبال ایران که برای رقابت بر سر جایزه توپ طلای آسیا راهی بانکوک تایلند شده، امروز در کنفرانس مطبوعاتی درباره محرومیت تیم‌های ایرانی از امتیاز میزبانی در لیگ نخبگان آسیا گفت: در حال حاضر دو نماینده از ایران، تراکتور و استقلال، در این رقابت‌ها حضور دارند، اما متأسفانه از امتیاز میزبانی محروم هستیم. از این موضوع ناراحتم؛ چرا که هواداران ایرانی می‌توانند به لیگ نخبگان آسیا شور، اشتیاق و ابهت خاصی ببخشند و عدم تحقق این امر شرایط را برای تیم‌های ایرانی دشوار کرده است. فصل گذشته هشت تیم به مرحله بعد صعود می‌کردند، اما دغدغه اصلی من، محرومیت نمایندگان ایران از امتیاز میزبانی است.

او در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت کسب جایزه مرد سال فوتبال آسیا برای خود و مردم ایران اظهار کرد: این اتفاق می‌تواند دستاورد بزرگی برای کشورمان باشد. پس از ۲۲ سال، اگر این جایزه به فوتبال ایران برسد، افتخار بزرگی برای مردم کشورم خواهد بود. پیش از من نیز بازیکنان بزرگی این افتخار را کسب کرده‌اند و اگر من انتخاب شوم، اتفاق شیرینی برای فوتبال کشورم، فدراسیون و خودم خواهد بود. در مسیر ورزشی‌ام سختی‌های زیادی کشیده‌ام و امیدوارم خدا کمک کند.

بیرانوند با ابراز خوشحالی از حضور در مراسم انتخاب مرد سال فوتبال آسیا عنوان کرد: بسیار خوشحالم که اینجا حضور دارم و می‌خواهم برای کشورم افتخارآفرینی کنم. نماینده مردم کشورم هستم و حضور در جمع سه نامزد نهایی، اتفاق بزرگی برایم محسوب می‌شود. سال ۲۰۱۹ نیز یک بار نامزد این جایزه شده بودم و هفت سال طول کشید تا دوباره به این مرحله برسم. در این هفت سال، در هر تیمی که حضور داشتم، تلاش کردم عملکرد خوبی داشته باشم.

او تأکید کرد: امیدوارم فردا هر اتفاقی که رخ می‌دهد، هر کسی که شایستگی بیشتری دارد، به این عنوان دست پیدا کند.