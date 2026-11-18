باشگاه خبرنگاران جوان - انوشیروان پیشدار با اعلام این خبر افزود: استان هرمزگان با هدف جذب نسل جوان و نوسازی خدمات فرهنگی، در حال حرکت به سمت هوشمندسازی کتابخانه‌هاست و در همین راستا، نخستین کتابخانه نسل چهارم (هوشمند) استان در شهرستان بندرلنگه و در کتابخانه شهید مینکی تا بهمن‌ماه سال جاری آماده بهره‌برداری می‌شود تا تجربه‌ای نوین از خدمات کتابخانه‌ای را به شهروندان ارائه دهد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی حوزه کتابخانه‌ها اظهار کرد: پروژه کتابخانه مرکزی بندرعباس با زیربنای هفت هزار مترمربع هم‌اکنون از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی برخوردار است و امسال نیز ۹۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای تکمیل این طرح کلان اختصاص یافته است. همچنین کتابخانه‌های هشت‌بندی، شهیدمردان در سیریک و کتابخانه روستایی کوخرچ در مراحل مختلف ساخت و تجهیز قرار دارند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان با اشاره به افتتاح پنج کتابخانه در استان طی سال گذشته در شهرستان‌های بشاگرد، گروک سیریک و روستای کمشک بستک، یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۲۷ هزار عنوان کتاب از کتابخانه‌های استان به امانت گرفته شده است.

پیشدار افزود: در حال حاضر ۱۲۶ نقطه خدماتی شامل کتابخانه‌های عمومی شهری، روستایی و سه خودروی کتابخانه سیار به علاقه‌مندان کتاب خدمات‌رسانی می‌کنند. با اضافه‌شدن دو خودروی سیار جدید به مناطق بندرعباس و میناب، دسترسی ساکنان مناطق محروم به منابع مطالعاتی تسریع شده و تعداد کتابداران استان نیز با این توسعه از ۹۹ نفر به ۱۰۱ نفر افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه مجموع منابع مکتوب موجود در کتابخانه‌های استان به یک میلیون عنوان می‌رسد، از تداوم حمایت از نویسندگان بومی هرمزگان از طریق خرید مستقیم کتاب خبر داد. پیشدار همچنین از مودیان مالیاتی دعوت کرد با مشارکت در «طرح نشاندار مالیاتی»، در روند تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی بندرعباس سهیم شوند.

در حاشیه این مراسم، علاوه بر رونمایی از سامانه «اهدانش» به منظور تسهیل اهدای کتاب به کتابخانه‌های استان، از ۶ کتابدار برتر، ۱۵ عضو فعال کتابخانه‌ها و جمعی از مدیران و پیشکسوتان فرهنگی تجلیل به عمل آمد.

منبع: صدا و سیما