باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - داوود حسین‌نژاد، رئیس سازمان لیگ انجمن هاکی روی یخ، با اشاره به آغاز نیم‌فصل دوم ششمین دوره لیگ هاکی روی یخ بانوان اظهار کرد: این رقابت‌ها با حضور چهار تیم استقلال، پنگوئن‌ها، آیس‌باکس و هاکی پاندا در حال برگزاری است و مسابقات نزدیک و جذابی را شاهد هستیم.

وی افزود: بازیکنان برتر این رقابت‌ها خود را برای حضور در مسابقات جهانی دختران زیر ۱۸ سال آماده می‌کنند و لیگ فرصت مناسبی است تا ملی‌پوشان پیش از حضور در رقابت‌های جهانی بلغارستان محک بخورند و به آمادگی لازم برسند.

حسین‌نژاد با اشاره به شرایط جدول مسابقات گفت: استقلال فاصله خود را با سایر تیم‌ها افزایش داده است، اما رقابت میان تیم‌های دوم تا چهارم بسیار نزدیک دنبال می‌شود. حضور استقلال در نخستین تجربه خود در لیگ برتر هاکی روی یخ بانوان نیز اتفاق مثبتی است و می‌تواند به دیده‌شدن بیشتر این رشته و افزایش انگیزه سایر تیم‌ها برای حضور در لیگ کمک کند.

رئیس سازمان لیگ انجمن هاکی روی یخ ادامه داد: این رشته جذابیت خاصی دارد و در کشورهای مختلف دنیا تماشاگران ویژه‌ای را به خود جذب می‌کند.برگزاری چنین مسابقاتی می‌تواند زمینه‌ساز جذب علاقه‌مندان بیشتر به این رشته ورزشی شود.

وی با قدردانی از حمایت‌های فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی و مجموعه ایران‌مال تصریح کرد: با حمایت این مجموعه‌ها می‌توانیم لیگ پویا و زنده‌ای داشته باشیم و شاهد برگزاری مسابقاتی جذاب باشیم.

حسین‌نژاد در پایان به پخش زنده مسابقات از شبکه ورزش سیما اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در فصل جدید، دیدارهای لیگ به‌صورت زنده از شبکه ورزش پخش شد که این اتفاق به دیده‌شدن بیشتر هاکی روی یخ بانوان کمک می‌کند. امیدوارم تلاش‌های انجمن علاوه بر پویایی این رشته، زمینه جذب علاقه‌مندان بیشتری را فراهم کند.