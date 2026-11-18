باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه با وجود برقراری آتش‌بس از اکتبر ۲۰۲۵، عملیات نظامی در سه منطقه از مرکز نوار غزه را آغاز کرد و بخش‌هایی از جاده صلاح‌الدین را بست.

هماهنگ‌کننده فعالیت‌های رژیم اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی در بیانیه‌ای اعلام کرد این عملیات در نزدیکی «خط زرد» و به‌طور مشخص در مناطق شماره ۶۶۰، ۶۶۱ و ۶۶۶ جریان دارد. این نهاد مدعی شد هدف عملیات، آنچه «زیرساخت‌های تروریستی» خوانده، است.

در این بیانیه از فلسطینیان خواسته شده است تا زمان انتشار اطلاعیه رسمی ارتش اسرائیل درباره پایان عملیات، از این مناطق دور بمانند. مقام‌های اسرائیلی جزئیات بیشتری درباره ماهیت عملیات یا مدت زمان احتمالی آن ارائه نکرده‌اند.

آتش‌بس غزه از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ و در چارچوب مرحله نخست طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در این منطقه برقرار شد. بر اساس توافق، ارتش اسرائیل تا خط موسوم به «خط زرد» در داخل غزه عقب‌نشینی کرد؛ با این حال، اسرائیل همچنان حدود ۷۰ درصد از مساحت نوار غزه را در اشغال خود دارد.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، نقض آتش‌بس از زمان اجرایی شدن آن تاکنون به شهادت یک هزار و ۶۵۰ فلسطینی و زخمی شدن پنج هزار و ۹۷۵ نفر دیگر منجر شده است.

از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نیز بیش از ۷۴ هزار فلسطینی در حملات اسرائیل به شهادت رسیده و بیش از ۱۷۶ هزار نفر زخمی شده‌اند. همچنین حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های غزه آسیب دیده یا ویران شده و سازمان ملل هزینه بازسازی این منطقه را حدود ۷۱.۴ میلیارد دلار برآورد کرده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی