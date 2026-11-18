باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات انتصاب مسئولیت‌های مدیریتی مجید خدابخش به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره پتروشیمی جم و مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم را مغایر با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و ضوابط احراز صلاحیت مدیران شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده و مورد ایراد گرفته است.

خدابخش از مهر ۱۳۹۲ بازنشسته بوده، اما با انصراف از بازنشستگی و بازپرداخت کسور، وضعیت او از خرداد ۱۴۰۵ منتفی شده است. با این حال، نهاد‌های نظارتی تأکید دارند بررسی صرفاً به مستمری محدود نیست و انطباق انتصاب با ضوابط قانونی نیز باید روشن شود.

دیوان محاسبات با استناد به بند «ت» ماده ۲۸ برنامه هفتم و دستورالعمل هیئت وزیران، شرط «بازنشسته یا بازخرید نبودن» را مطرح و انتصاب را مغایر مقررات دانسته و خواستار اصلاح وضعیت، ارائه توضیحات و مستندات شده است. همچنین در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر رعایت دقیق قانون تأکید کرده است.

منبع: مهر