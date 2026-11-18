باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال که با حضور علیرضا عظیمی‌پور نایب رئیس هیئت مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، حسن رضایی پور دبیرکل کانون کارگزاران بورس و محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران برگزار شد، فاز سوم سامانه دیبا رونمایی شد.

گفتنی است، سامانه دیبا با هدف تسهیل و تسریع فرایند‌های پذیرش، گامی مؤثر در مسیر الکترونیکی‌سازی خدمات و حذف مکاتبات اداری و تبادل فیزیکی اسناد برداشته است.

با بهره‌برداری از فاز سوم سامانه دیبا در حوزه پذیرش، تمامی فرایند‌های مربوط به درخواست پذیرش حامل‌های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر آن، به‌صورت یکپارچه و برخط انجام می‌شود.

در ادامه هم علیرضا عظیمی‌پور، نایب رئیس هیئت‌مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار بورس گفت: در مجموعه بازار سرمایه، اعم از سازمان بورس، شرکت‌های فناوری اطلاعات، ارکان و بورس‌های مختلف، تلاش بر این است که تمامی ذی‌نفعان، از ناشران و سرمایه‌گذاران گرفته تا متقاضیان استفاده از بسته‌های تأمین مالی و انتشار اوراق، بتوانند از سامانه‌هایی برخوردار شوند که اطلاعات و تحلیل‌های مناسب را در اختیارشان قرار دهد و آخرین وضعیت امور را به اطلاع آنها برساند.

او افزود: امیدواریم با بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی، تجربه کاربری آسان‌تری برای ذی‌نفعان فراهم شود تا بتوانند به شکل مطلوب‌تری از ابزارهای مالی و خدمات بازار سرمایه بهره‌مند شوند.