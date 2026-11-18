باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر، رئیس پلیس فتای استان گیلان گفت: کلاهبرداران سایبری با سوءاستفاده از تمایل شهروندان به خرید کالا با قیمت مناسب، در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تبلیغاتی با عنوان فروش لوازم خانگی به قیمت کارخانه منتشر کرده و خریداران را فریب می‌دهند.

او افزود: یکی از نشانه‌های این نوع کلاهبرداری، درخواست واریز وجه به حساب‌های شخصی است؛ در حالی که خرید از فروشگاه‌ها و مراکز معتبر باید از طریق درگاه‌های رسمی و حساب‌های بانکی متعلق به مجموعه فروشنده انجام شود.

رئیس پلیس فتای گیلان از شهروندان خواست پیش از خرید اینترنتی، از اعتبار فروشگاه و هویت فروشنده اطمینان حاصل کرده و از واریز وجه به حساب افراد ناشناس و اعتماد به تبلیغات غیرواقعی خودداری کنند.

سرهنگ نقی‌مهر از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا (شماره ۰۹۶۳۸۰) تماس بگیرند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان