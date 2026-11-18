باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان جاسک با اعلام این خبر پیش‌بینی کرد که امسال ۱۰۵ هزار تن هندوانه از مزارع این شهرستان برداشت شود که این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حیدر امین‌صابری، بهبود منابع آبی را از مهم‌ترین دلایل این افزایش تولید برشمرد و افزود: برداشت این محصول از نیمه دوم آبان‌ماه در مناطق دهستان سورک از بخش لیردف و منطقه جگین‌بالا در بخش مرکزی شهرستان جاسک آغاز شده است.

وی با اشاره به بازارهای هدف این محصول تصریح کرد: هندوانه‌های تولیدی جاسک علاوه بر تأمین نیاز داخلی استان هرمزگان، به استان‌های تهران، اصفهان و فارس ارسال می‌شوند و بخشی از آن نیز به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و پاکستان صادر می‌گردد.

سرپرست جهاد کشاورزی جاسک خاطرنشان کرد که عملیات برداشت هندوانه پاییزه در این شهرستان تا اواخر دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

منبع: صداوسیما