باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید که به باور او راهی برای بازگرداندن اعتماد به تنگه هرمز به‌عنوان یک مسیر امن و قابل‌اتکای انتقال انرژی، در سطحی که پیش از جنگ در ایران بود، وجود ندارد.

بیرول در یادداشتی برای ویژه‌نامه «چشم‌انداز جهان در سال ۲۰۲۷» مجله اکونومیست نوشت: «من هیچ مسیر قابل‌اتکایی برای بازگشت به شرایطی که پیش از فوریه ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) حاکم بود، نمی‌بینم. جریان کشتیرانی از طریق تنگه هرمز یک‌بار مسدود شده و این اتفاق تأثیرات بسیار مخربی بر بازار‌های نفت و گاز داشته است. این اتفاق می‌تواند دوباره تکرار شود. اعتماد به تنگه هرمز به‌عنوان مسیری امن و قابل‌اتکا برای انتقال انرژی و سایر کالا‌ها به‌شدت از بین رفته است».

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی همچنین گفت که «اکنون عدم‌قطعیت به یک قاعده تبدیل شده است، نه یک استثنا» و کشور‌ها ممکن است به سمت استفاده از منابع انرژی داخلی خود حرکت کنند.

بر اساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۲۵ روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از این تنگه عبور کرده که معادل حدود ۲۵ درصد تجارت دریابرد نفت جهان بوده است. همچنین نزدیک به ۲۰ درصد تجارت جهانی گاز طبیعی مایع از این مسیر انجام می‌شد.

وزارت خارجه ایران اعلام کرده که تنگه هرمز به دلیل حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین سوءاستفاده از قلمرو کشور‌های سواحل جنوبی خلیج فارس با مشکل مواجه شده و تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، نمی‌توان از امنیت در تنگه هرمز سخن گفت.

منبع: بریکینگ نیوز