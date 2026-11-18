باشگاه خبرنگاران جوان، سید علی حسینی _ علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص افرایش دومرحله‌ای حقوق کارمندان گفت: بر اساس توافقاتی که دولت و مجلس باهم داشتند و همچنین مصوبه شورای عالی کار که هر ساله باید تعیین مزد برای سال آینده انجام گردد مقرر شد تا در سال ۱۴۰۵ در دو مرحله یعنی در شهریور ماه برای ۶ ماه دوم و انتهای سال برای ۶ ماه اول تعیین مزد صورت گیرد.

او ادامه داد: این توافق در شورای عالی کار انجام شد ولی در حال حاضر مشروط به نظر دولت میباشد که متاسفانه دولت هم انجام این موضوع را مشروط به تامین بار مالی دانسته است.