باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های جدید این سازمان برای توسعه حکمرانی محلی، بر ضرورت سازماندهی ظرفیت‌های مردمی، تقویت نقش بسیج در مبارزه با فساد و افزایش مشارکت مردم در تأمین امنیت محلات تأکید کرد.



وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های کشور اظهار کرد: در الگوی حکمرانی محلی، پایگاه‌های بسیج باید محور تجمیع و سازماندهی توانمندی‌های مردمی باشند. امروز ظرفیت‌های خوبی در قالب کانون‌های مختلف سازماندهی شده‌اند، اما بخشی از توانمندی‌های کشور همچنان بدون سازماندهی باقی مانده است که امیدواریم در دوره جدید و با توسعه سازماندهی در اقشار مختلف، بتوانیم از ظرفیت همه افراد توانمند در عرصه‌های هنری، ادبی و فرهنگی نیز استفاده کنیم.



بسیج در مبارزه با فساد نقش مطالبه‌گری ایفا می‌کند



طائب در پاسخ به پرسشی درباره همکاری بسیج با قوه قضائیه و نقش این سازمان در مبارزه با فساد گفت: یکی از وظایف بسیج، مبارزه با فساد و مطالبه‌گری در این زمینه است. البته همکاری ما با قوه قضائیه تاکنون بیشتر در حوزه ضابطین قضایی بوده و ظرفیت‌های دیگری برای تعامل و همکاری وجود دارد که باید فعال شود.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه تحقق کارآمدی اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری بدون مقابله با فساد امکان‌پذیر نیست، افزود: اگر به دنبال تولید سرمایه و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری هستیم، باید با مفسدان برخورد شود. همچنین شکل‌گیری دستگاه‌های اجرایی پیشرو و کارآمد مستلزم مقابله جدی با فساد اداری است و بسیج باید در این عرصه نقش فعال و مطالبه‌گرانه خود را دنبال کند.



وی با تشریح مسئولیت بسیجیان در این زمینه اظهار کرد: هر بسیجی در موضوع مبارزه با فساد سه مسئولیت دارد؛ نخست اینکه در اعلام فساد، امنیت و حقوق مردم حفظ شود؛ دوم اینکه به دستگاه‌های مسئول برای روشن شدن ابعاد موضوع و بررسی فساد کمک کند و سوم اینکه با مطالبه‌گری، پیگیر برخورد با فساد باشد.



مساجد می‌توانند به کانون حل اختلافات محلی تبدیل شوند



طائب در ادامه با اشاره به ظرفیت بسیج برای کمک به قوه قضائیه در حل اختلافات اجتماعی تصریح کرد: یکی دیگر از عرصه‌های همکاری، موضوع حل اختلافات است. قوه قضائیه در این زمینه فعالیت‌هایی دارد و بسیج نیز می‌تواند در چارچوب محله‌محوری به این مجموعه کمک کند.



وی افزود: با حمایت و پشتیبانی کانون‌های حل اختلاف قوه قضائیه، می‌توان زمینه‌ای فراهم کرد تا مردم در محلات و مساجد، با حضور بزرگان و معتمدان محلی، اختلافات و مسائلی را که قابلیت حل‌وفصل در سطح محله دارند، برطرف کنند.



تقویت اشراف اطلاعاتی مردمی برای مقابله با ناامنی



رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های بسیج برای جلوگیری از اقدامات دشمن در راستای ناامن‌سازی داخلی و تکرار ناآرامی‌ها در مناطق مرزی گفت: یکی از عرصه‌های مهم نقش‌آفرینی بسیج، تقویت اشراف اطلاعاتی محله‌محور است.



طائب با تأکید بر نقش مردم در شناسایی تحرکات ضدانقلاب و عناصر جاسوسی اظهار کرد: اگر مردم در محلات خود فعال باشند و نسبت به تحرکات مشکوک و اقدامات ضد امنیتی حساسیت داشته باشند، نخستین گام در تأمین امنیت برداشته شده است؛ چراکه مهم‌ترین مسئله، شناسایی شبکه دشمن پیش از آن است که فرصت اقدام و عملیات پیدا کند.



وی ادامه داد: عناصر تروریستی و عوامل دشمن ممکن است از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی وارد کشور شوند و سلاح و تجهیزات تروریستی نیز از همین مسیرها انتقال پیدا کند. اگر بتوانیم شبکه اطلاعات مردمی را سازماندهی و تقویت کنیم و نقش مردم در شناسایی این عناصر به‌درستی ایفا شود، ضریب امنیت کشور افزایش پیدا می‌کند.

منبع: مهر