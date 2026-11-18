باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا طرحی برای حمایت مالی هماهنگ از اوکراین به ارزش ۴۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۷ پیشنهاد کرده است.

بر اساس این طرح، اوکراین تنها زمانی موظف به بازپرداخت این وام خواهد بود که روسیه خسارت‌های ناشی از جنگ را جبران کند.

فون در لاین گفت ۲۰ میلیارد یورو از این مبلغ برای حمایت از بودجه اوکراین و ۲۵ میلیارد یورو برای نیاز‌های نظامی این کشور اختصاص خواهد یافت.

وی افزود این حمایت، امکان برنامه‌ریزی مالی قابل پیش‌بینی را برای اوکراین فراهم می‌کند، به پیشبرد اصلاحات در این کشور کمک خواهد کرد و زمینه ادغام بیشتر صنایع دفاعی اوکراین و اروپا را فراهم می‌سازد.

منبع: بریکینگ نیوز