باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «نمای عمومی» به کارگردانی سدخارجی، با روایتی مردمی از مراسم وداع و تشییع رهبر شهید ایران، برای نمایش در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران، سینماحقیقت، آماده شد.

تصاویر این مستند از میان روایت‌ها و فیلم‌های ثبت‌شده توسط مردم از مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید گردآوری شده است. این اثر پس از انتشار فراخوانی در صفحه اینستاگرام «سد خارجی» و دعوت از مخاطبان برای ارسال تصاویر شخصی خود از این رویداد شکل گرفت.

در «نمای عمومی»، هر تصویر بخشی از این مراسم را از زاویه دید مردم روایت می‌کند؛ تصاویری که گستره‌ای از تهران تا مشهد و همچنین مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در عراق را در بر می‌گیرد و تصویری چندوجهی از حضور و همراهی مردم ارائه می‌دهد.

سید امیرحسین محمدگتمیری، با نام رسانه‌ای «سد خارجی»، کارگردان، تدوینگر و فعال رسانه‌ای است که بیش از پنج سال در حوزه رسانه فعالیت دارد. از جمله آثار شاخص او می‌توان به مستند‌های کوتاهی اشاره کرد که با محوریت مهم‌ترین رویداد‌های هر سال، در پایان سال شمسی منتشر می‌کند.

او همچنین تدوین چهار موزیک‌ویدیوی رسمی محسن چاوشی را برعهده داشته است که از میان آنها می‌توان به «علاج»، «حسبی‌الله» و «مریض تخت آخری» اشاره کرد.

مستند «نمای عمومی» با گردآوری بیش از ۱۶۰۰ تصویر مردمی، محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است و تلاش دارد روایتی جمعی از مراسم تشییع رهبر شهید از دریچه نگاه مردم به تصویر بکشد.