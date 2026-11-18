باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد مارک کارنی، نخست‌وزیر این کشور در حاشیه نشست رهبران اقتصادی مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در شهر شنژن چین با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دیدار و درباره دستیابی به توافق تجاری دوجانبه گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیر کانادا، دو طرف درباره تلاش‌های جاری برای دستیابی به توافقی تجاری با منافع متقابل رایزنی کردند.

در این بیانیه آمده است که سران دو کشور بر ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به این توافق و حفظ تماس نزدیک با یکدیگر توافق کردند.

چین امسال میزبان سی‌وسومین نشست رهبران اقتصادی اپک است که روز‌های ۱۸ و ۱۹ نوامبر در شهر شنژن برگزار می‌شود. شعار نشست امسال «ساختن جامعه‌ای در آسیا و اقیانوسیه برای شکوفایی مشترک» تعیین شده و موضوعاتی همچون گسترش همکاری‌های اقتصادی، نوآوری و تجارت منطقه‌ای در دستور کار آن قرار دارد.

شایان ذکر است گفتگوی میان ترامپ و کارنی در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات آمریکا و کانادا برای دستیابی به توافقی جدید در تابستان امسال به نتیجه نرسید و اختلافات بر سر تعرفه‌ها و برخی مسائل اقتصادی و حاکمیتی ادامه یافت. این مذاکرات در ماه اوت پس از اختلاف بر سر شروط پیشنهادی واشنگتن متوقف شد و آمریکا تعرفه‌های جدیدی بر طیف گسترده‌ای از کالا‌های کانادایی اعمال کرد.

منبع: گاردین