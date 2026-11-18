باشگاه خبرنگاران جوان - تغییر نام نویسندگان نیویورکتایمز هم نتوانسته سابقه حاشیهساز این رسانه در انتشار ادعاهای جنجالی و اخبار جعلی علیه ایران را پنهان کند؛ سابقهای که بار دیگر با گزارش اخیر درباره پیوند سدسازی و صنعت موشکی ایران زیر سؤال رفته است.
نیویورکتایمز را ایرانیان با یک نام بهخوبی میشناسند؛ نامی که در کنار فیکنیوزهای متعدد این رسانه قرار گرفته است. «فرناز فصیحی»، زن ایرانیتباری که سالها در نیویورکتایمز قلم میزند و اخبار جعلی گستردهای علیه کشورمان در این رسانه آمریکایی منتشر کرده است.
دروغ نیویورکتایمز با نام نویسنده جدید
حالا اگرچه نام گزارشنویس روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز تغییر کرده و گویا به دلیل اینکه فرناز فصیحی همواره جعلیات فراوانی علیه کشورمان منتشر کرده، فعلاً کنار گذاشته شده است، اما دیری نگذشت که با وجود تغییر نام نویسنده، باز هم آنچه در این میان شکل گرفت، اعتراض به یک فیکنیوز دیگر بود که از سوی همین رسانه رسمی آمریکایی منتشر شد.
«صنم ماحوزی»، نویسنده این گزارش، در مطلبی به نقل از کارشناسان ناشناس و نامعلوم ادعا کرده بود که پروژه سدسازی ایران با صنعت موشکی کشور پیوند دارد. این ادعا خیلی زود با اعتراضات گستردهای روبهرو شد و نویسنده مجبور شد درباره آن توضیحاتی ارائه کند. اما آنچه مشخص است، رسانههای صهیونیستی و ضدانقلابی مانند ایران اینترنشنال قصد ندارند بر واقعیات تمرکز کنند و حالا به پوشش گسترده این موضوع روی آوردهاند.
این نویسنده ایرانیتبار در توییتهای مختلف مجبور به توضیح درباره ادعای خود شد.وی در این زمینه در شبکه ایکس عنوان کرد: «مقاله اخیر ما در نیویورکتایمز با حملات گستردهای روبهرو شده که به نظر میرسد بخشی از آنها ناشی از سوءبرداشت از پیام اصلی گزارش باشد. نه من و نه گزارش ما، حمله به سدها یا دیگر زیرساختها را تأیید یا توجیه نمیکنیم. بهعنوان یک روزنامهنگار، از نقد دقیق و سازنده استقبال میکنم، اما امیدوارم برخی کاربران گزارش را منصفانه و بر اساس آنچه واقعاً نوشته شده نقد کنند.»
وی در پستی دیگر در همین شبکه اجتماعی، به نبود مدرک قطعی برای ادعای مطرحشده اذعان میکند و مینویسد:«ماههاست که @ErikaSolomon و من در حال بررسی یک سؤال هستیم: چرا ایران در میان بحران آب، همچنان سدسازی و پروژههای انتقال آب را گسترش میدهد؟ کارشناسان به همپوشانی جالبی با سایتهای نظامی اشاره میکنند. آیا برخی از پروژههای آبی میتوانستهاند برای حمایت از تقویت نظامی ایران مفید باشند؟ هیچ مدرک قاطعی وجود ندارد؛ اما سؤالهایی که ارزش پرسیدن دارند.»
همه این موارد نشان میدهد که نیویورکتایمز قصد داشته بهعنوان یک رسانه رسمی آمریکایی، پروژه خود علیه زیرساختهای کشورمان را کلید بزند. رسانههای معاندی چون ایران اینترنشنال نیز که عمدتاً بر اساس شایعات فعالیت میکنند، دیگر کاری به درستی یا غلطی این ماجرا ندارند و سعی دارند با پوشش چنین موضوعاتی، مخاطبان خود را فریب دهند و به فرایند عادیسازی حمله به زیرساختهای انسانی کشورمان کمک کنند.
دروغ نیویورکتایمز مهم است یا دروغپرداز؟
نیویورکتایمز همواره با نام فصیحی اقدام به دروغسازی علیه کشورمان میکرد. گویا این پروژه برای این رسانه آمریکایی و سازمانهای پشتپرده آن بهاندازهای اهمیت داشته که با توجه به عجینشدن نام فصیحی با دروغسازی علیه کشورمان و از دست رفتن اعتبار او بهعنوان یک روزنامهنگار در میان ایرانیان، سعی کردهاند با نام دیگری پروژه جدید خود را کلید بزنند.مسئله اصلی اینجاست که نامها در این خصوص بهانه هستند و بیش از همه، این خود روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز است که اقدام به ساخت جعلیات میکند. این ماجرا با کنار رفتن مقطعی نام فصیحی نیز مشخص میکند که پایه و اساس این اقدامات صرفاً به روزنامهنگاران این رسانه محدود نیست و خود نیویورکتایمز بهعنوان یک رسانه رسمی، سعی دارد این دروغها را جا بیندازد.
دروغهای نیویورکتایمز با اسم فصیحی
نگاهی به سابقه این رسانه آمریکایی نشان میدهد که نیویورکتایمز همواره سعی کرده است، بهخصوص در برهههای حساس، بهعنوان یک موتور رسانهای ضدایرانی علیه کشورمان عمل کند؛ خصوصاً در زمانهایی که آمریکا در قبال ایران با مشکلاتی مواجه بوده یا برنامههای ضدایرانی آن پیش نرفته است. این رسانه در چنین شرایطی تلاش کرده بهعنوان موتوری فعال برای ایجاد موجی دوباره علیه کشورمان عمل کند. دروغهای نیویورکتایمز با نام فصیحی نیز در این زمینه بسیار قابل توجه است.فصیحی در یکی از گزارشهای خود ادعا کرده بود که «شهید علی لاریجانی» از سوی رهبر شهید انقلاب مأموریت یافته است تا درباره موشکها و محور مقاومت مذاکراتی انجام دهد.
وی همچنین در ماجرای دیدار ایلان ماسک و دیپلماتهای ایرانی، جعلیاتی را منتشر کرده بود که سروصدای زیادی به پا کرد. این خبر نیویورکتایمز توسط کاربران شبکههای اجتماعی و با شناسایی مسیر پرواز جت ایلان ماسک مورد پیگیری قرار گرفت و مشخص شد که وی ۱۰ روز پیش از انتشار این خبر در نیویورک نبوده و در ایالتهایی مانند تگزاس و فلوریدا تردد داشته است.همین موضوع باعث تمسخر خبرنگار ایرانیتبار این رسانه آمریکایی شد. «ید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان نیز این موضوع را تکذیب و آن را دارای اهداف پشتپرده خواند.
در ماجرای انفجار بندر شهید رجایی نیز نیویورکتایمز شروع به دروغپراکنی کرد. در همین رابطه، روزنامه نیویورکتایمز به نقل از منبعی که او را «نزدیک به سپاه پاسداران» خوانده بود، مدعی شد انفجار ماده شیمیایی در بندر رجایی ایران مربوط به سوخت جامد موشک یا سدیم پرکلرات بوده است؛ همان ادعایی که خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از شرکت آمبری، مؤسسهای که امنیت دریایی را رصد میکند، گزارش داده بود. گویی همه جا پای موشکهای ایرانی در اخبار فیک و جعلی نیویورکتایمز به میان است.این ادعا نیز توسط رسانههای معاند بهطور گسترده منتشر شد تا مسئله تسلیحات موشکی ایران بهعنوان تهدیدی علیه داخل کشور بازنمایی شود. در همین راستا، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای، وجود هرگونه محموله نظامی در بندر شهید رجایی که منجر به انفجار شده باشد را تکذیب کرد و انتشار برخی اخبار در این زمینه را «عملیات روانی دشمنان» و کار «رسانههای بیگانه» خواند.
خبرنگار ایرانیتبار نیویورکتایمز در خصوص اخبار اجتماعی که از ایران منتشر میکند نیز دچار اشتباهات فاحشی شده است. فصیحی ورزش بانوان در پارکی مخصوص به خودشان را بهعنوان خبری درباره رقص زنان در وسط شهر منتشر کرده بود؛ درحالیکه یکی از کاربران در زیر این خبر به وی تذکر میدهد که این پارک مخصوص بانوان است و زنان در حال ورزش صبحگاهی هستند. اما وی پاسخ میدهد که اصلاً پارکی در ایران مخصوص بانوان وجود ندارد!
همه این موارد نشان میدهد که نیویورکتایمز سعی کرده است بهعنوان یک رسانه رسمی آمریکایی، خوراک خبری متعددی برای ضدانقلاب و همچنین فضاسازی منفی علیه ایران فراهم کند و حالا با برند و نام دیگری سعی کرده بود همین اقدام را انجام دهد که با سد راستیآزمایی شبکههای اجتماعی روبهرو شد. حالا این رسانه بهعنوان رسانه دروغپرداز درباره ایران شناخته میشود.
منبع: فارس