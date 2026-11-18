حالا اگرچه نام گزارش‌نویس روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز تغییر کرده و گویا به دلیل اینکه فرناز فصیحی همواره جعلیات فراوانی علیه کشورمان منتشر کرده، فعلاً کنار گذاشته شده است، اما دیری نگذشت که با وجود تغییر نام نویسنده، باز هم آنچه در این میان شکل گرفت، اعتراض به یک فیک‌نیوز دیگر بود که از سوی همین رسانه رسمی آمریکایی منتشر شد.

«صنم ماحوزی»، نویسنده این گزارش، در مطلبی به نقل از کارشناسان ناشناس و نامعلوم ادعا کرده بود که پروژه سدسازی ایران با صنعت موشکی کشور پیوند دارد. این ادعا خیلی زود با اعتراضات گسترده‌ای روبه‌رو شد و نویسنده مجبور شد درباره آن توضیحاتی ارائه کند. اما آنچه مشخص است، رسانه‌های صهیونیستی و ضدانقلابی مانند ایران اینترنشنال قصد ندارند بر واقعیات تمرکز کنند و حالا به پوشش گسترده این موضوع روی آورده‌اند.