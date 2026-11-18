باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه فرهنگیان، پذیرفته‌شدگان می‌توانند از تاریخ شنبه ۳۰ آبان تا دوشنبه ۲ آذرماه، فرآیند ثبت‌نام غیرحضوری خود را از طریق سامانه آموزشی گلستان به نشانی https://education.cfu.ac.ir/home/default.htm انجام دهند.

این معاونت همچنین اعلام کرد که ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان از روز سه‌شنبه ۳ آذر تا شنبه ۷ آذرماه خواهد بود. متقاضیان باید جهت انجام مراحل ثبت‌نام حضوری، با همراه داشتن مدارک لازم به دانشگاه‌های فرهنگیان در استان محل قبولی خود مراجعه کنند.

همچنین طبق برنامه‌ریزی اعلام شده، آغاز کلاس‌های آموزشی دانشجویان جدید از روز یکشنبه ۸ آذر خواهد بود.