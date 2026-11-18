باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -سرهنگ زاهد رئیس پلیس آذرشهر گفت: در پی کسب خبری مبنی براینکه فردی نهاده‌های دامی را با قیمت تعاونی و دولتی پس از تحویل گرفتن، بجای توزیع در بین مرغداران و دامداران بصورت خارج از شبکه توزیع و به قیمت بازار آزاد به فروش رسانده و متواری شده بود، بررسی موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضایی بخش گوگان و همکاری تنگاتنک سربازان گمنام امام زمان (عج) در بررسی‌های لازم متهم را شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهم به فروش مقدار ۴۲۰۰ تن نهاده دامی به ارزش تقریبی ۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال بصورت خارج از شبکه توزیع اعتراف کرده است، افزود: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.