باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک هواپیمای مسافربری روسیه روز چهارشنبه پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری در فرودگاه آنتالیا ترکیه به زمین نشست.

رسانه‌های ترکیه گزارش دادند مقام‌های محلی پس از فرود هواپیما، همه ۶۵ مسافر و چهار خدمه آن را تخلیه و بازرسی دقیق هواپیما را آغاز کردند.

در جریان بازرسی هیچ ماده منفجره‌ای کشف نشد و مقام‌ها اعلام کردند تهدید بمب‌گذاری کاذب بوده است.

این حادثه در حالی رخ داده که طی هفته‌های اخیر موجی از تهدید‌های بمب‌گذاری جعلی، موجب اختلال در ترافیک هوایی اروپا شده است.

منبع: بریکینگ نیوز