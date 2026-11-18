مدیر هماهنگی شرکت ملی گاز ایران - هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به افزایش مصرف گاز در بخش خانگی گفت: میزان مصرف گاز خانگی در روز گذشته از مرز ۴۶۴ میلیون مترمکعب عبور کرد؛ رقمی که با توجه به قرار داشتن در ماه آبان، فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده و ضرورت مدیریت مصرف گاز را دوچندان می‌کند.

صیدالی با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف گاز اظهار کرد: در کنار بخش خانگی، تأمین گاز مورد نیاز صنایع عمده و نیروگاه‌ها نیز از مسئولیت‌های مهم شرکت ملی گاز است و افزایش مصرف در بخش خانگی می‌تواند تأمین پایدار گاز سایر بخش‌ها را با محدودیت مواجه کند.

وی افزود: در صورتی که نتوانیم گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها را به میزان کافی تأمین کنیم، ناچار به استفاده بیشتر از سوخت مایع مانند گازوئیل خواهیم شد که این موضوع نیز مشکلات و تبعات خاص خود را به همراه دارد.

مدیر هماهنگی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به راهکارهای ساده برای کاهش مصرف گاز در منازل تصریح کرد: با انجام برخی اقدامات ساده و کم‌هزینه می‌توان صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف گاز ایجاد کرد. یکی از این اقدامات، بستن دریچه‌های کولر در فصل سرماست؛ چراکه همچنان در برخی منازل دریچه‌های کولر بسته نشده و این موضوع می‌تواند موجب اتلاف انرژی شود.

صیدالی استفاده از پرده‌های ضخیم در فصل زمستان را از دیگر راهکارهای مؤثر در کاهش مصرف انرژی دانست و گفت: رعایت همین نکات ساده از سوی خانوارها می‌تواند به مدیریت مصرف گاز و تأمین پایدار انرژی مورد نیاز بخش‌های خانگی، صنعتی و نیروگاهی کمک کند.