باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که شواهد غیرقابل کتمان و اظهارات برخی مقامهای اسرائیلی از تلاش رژیم برای و تجزیه ایران حکایت دارد، چهرههای رسانهای وابسته به این رژیم همچون رضا پهلوی با انکار این واقعیت، میکوشند چهرهای ایراندوست از اهداف ضدایرانی تلآویو به نمایش بگذارند.
براساس گزارههای گوناگون، رژیم اسرائیل در سالهای گذشته همواره طرح تجزیه ایران ـ از طریق حمایت علنی از گروهکهای تجزیهطلب و جریان پهلوی ـ را دنبال کرده است؛ نقشهای شوم و نامبارک علیه ایران که بنابر چند دلیل از اجرای آن جلوگیری شده است.بهطور مثال، برخی تحلیلگران مقیم خارج کشور ازجمله دکتر «مرتضی محیط» بر این باورند که قدرت موشکی و دفاعی ایران مانع تجزیه ایران توسط اسرائیل و آمریکا شد. برخی دیگر نیز حضور مردم ایران در عرصه خیابان و برگزاری تجمعات شبانه را عاملی مؤثر برای ناکامگذاشتن دشمن در اجرای طرح ضدایرانی تجزیه دانستهاند.
به هر حال علیرغم اینکه هدف نهایی رژیم صهیونی علیه ایران ـ بهطور فراگیر ـ نمایان و آشکار شده، در مقابل، جریان رسانهای وابسته به اسرائیل میکوشد تا این حقیقتِ روشن را انکار کند.اخیراً «بهروز یوسیان» افسر سابق ارتش تروریستی رژیم اسرائیل ـ که در پوشش کارشناس و تحلیلگر با شبکههای فارسیزبان ضدایرانی همچون اینترنشنال گفتوگو میکند و در برنامههای مختلف این شبکهها حضور مییابد ـ ادعا کرده که اسرائیل قصدی برای تجزیه ایران ندارد!
این عنصر اسرائیلی در ادعای خود، گفته: «ایران پروپاگاندای دروغینی پخش میکند مبنیبر اینکه اسرائیل قصد دارد ایران را به چندین کشور تقسیم کند. این پروپاگاندا بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی را نگران میکند که نمیخواهند به ایران آسیب برسد. این یک دروغ محض است و اسرائیل هیچ منفعتی در تجزیه ایران ندارد. منفعت اسرائیل حمایت از انتقال قدرت به رضا پهلوی و امضاء یک توافق صلح تاریخی با ایران واحد و متحد است. تجزیه ایران برای اسرائیل هرجومرج است؛ تقسیم ایران به کشورهای متعدد (کردی، آذری، عربی، پارسی، بلوچی و غیره) کاملاً مخالف منفعت اسرائیل است».
اما این در حالی است که حدود سه سال پیش، همین «بهروز یوسیان» در یکی از شبکههای تلویزیونی اسرائیل، با جزئیات کامل به وجود گروهکهای تجزیهطلب در میان قومیتهای مختلف ایران پرداخته بود. او در بخشی از این برنامه توصیه کرده بود که رژیم اسرائیل با شناخت دقیق از ایران، به ایجاد شکاف میان قومیتهای مختلف ایرانی دامن بزند.درواقع این عامل موساد، طرح تجزیه ایران را در یک شبکه رسمی و بهطور علنی شرح داده است؛ اما اکنون، از آنجایی که بسیاری از ایرانیان به آگاهی قابلتوجهی در زمینه نیّت شوم اسرائیل برای تجزیه ایران دست یافتهاند، عناصر فارسیزبان اسرائیل گویا احساس خطر کرده و برای بازنمایی تصویر واقعی و ضدایرانی خود، دستبهکار شدهاند.
جالب توجه است که رضا پهلوی نیز که خود بخشی از نقشه تجزیه ایران محسوب میشود و اقدامات متعددی در این راستا انجام داده، چند ماه پیش در یک برنامه تلویزیونی ایتالیایی، اساساً وجود طرح تجزیهخواهی علیه ایران را رد کرده است.رضا پهلوی در 26 فروردین سال جاری در گفتوگو با برنامه «پورتا پورتا» شبکه رای-1 ایتالیا، در پاسخ به این پرسش که «نظر شما درباره اینکه اسرائیل یک ایران تجزیهشده و ضعیف را میخواهید چیست؟» ادعا کرد: « فکر نمیکنم که کسی (اسرائیل و آمریکا) به دنبال یک ایران ضعیف باشد! ما به دنبال ایرانی هستیم که بهترین روابط را با همسایگانش و اسرائیل داشته باشد. جنگی که صورت گرفت، علیه ایران و مردم ایران نبود. این مداخله نظامی، ماهیتی انسانی داشت و ضروری بود».
این در حالی است که حتی مقامات رژیم صهیونی نیز به قصد اسرائیل برای تجزیه ایران و استفاده ابزاری از رضا پهلوی برای پیشبرد این هدف، اذعان کردهاند.مدتی پیش «دنیل لِوی» مشاور ارشد سابق دفتر نخستوزیری اسرائیل، در گفتوگو با بیبیسی فارسی، طی یک افشاگری جنجالی عنوان کرد: «خاندان پهلوی برای اسرائیل یک ابزار مفید بود؛ ابزاری برای ایجاد آشوب در ایران. نگاه اسرائیل به دیگر کشورهای منطقه این نیست که یک تغییر رژیم تمیز و قابل پیشبینی صورت بگیرد و بعد با اسرائیل همراستا بماند. هدف اسرائیل فروپاشی دولت و ایجاد هرج و مرج در ایران و [نهایتاً] تجزیه ایران بود؛ چیزی شبیه آنچه در عراق و سوریه دیدیم».
گفتنی است که در همین زمینه «آرش اعلایی» کارمند سابق اینترنشنال در یکی از برنامههای خود، گفته: «اسرائیلیها ترسناک هستند. چون خودشان میگویند حالا چه حکومت اسلامی و چه هر حکومت دیگری در ایران بر سر کار باشد، تا وقتی ایران با ۹۰ میلیون جمعیت یک کشور قوی است، میتواند در آینده برای ما مشکلساز شود.حتی اگر بعداً حکومت شاهنشاهی در ایران بر سر کار بیاید، باز هم مسأله آنها ایرانِ قدرتمند است و باید مناطقی مثل بلوچستان و خوزستان از ایران جدا شوند. اینها را اسرائیلیها مخفی نمیکنند، بهطور علنی و با صدای بلند بیان میکنند. این تفکر اسرائیلیهاست؛ اینکه ایران آنقدر قوی نباشد که بتواند در آینده دوباره روی پای خودش بایستد».
مجموع این اظهارات و مواضع نشان میدهد که انکار طرح تجزیه ایران از سوی بهروز یوسیان بهعنوان عامل فارسیزبان اسرائیل و رضا پهلوی، بیش از آنکه با واقعیتهای موجود همخوانی داشته باشد، صرفاً تلاشی بیهوده برای پنهانکردن اهداف ضدایرانی رژیم صهیونیستی است.وقتی خودِ اسرائیلیها ازجمله خودِ یوسیان از ضرورت ایجاد شکافهای قومی و تضعیف ایران سخن میگویند و حتی از خاندان پهلوی بهعنوان ابزاری برای ایجاد آشوب نام میبرند، دیگر نمیتوان ادعای بیمیلی اسرائیل به تجزیه ایران را جدی گرفت.
درواقع به نظر میرسد تلاش عناصر اسرائیلی برای انکار این واقعیت، به این دلیل است که بخش قابلتوجهی از جامعه ایرانی به این نقشه شوم، پی بردهاند؛ بنابراین صهیونیستها که از این آگاهی جمعی که در میان ایرانیها شکل گرفته، احساس خطر میکنند و برای انکار آن وارد عمل شدهاند.
منبع: فارس