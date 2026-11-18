باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که شواهد غیرقابل کتمان و اظهارات برخی مقام‌های اسرائیلی از تلاش رژیم برای و تجزیه ایران حکایت دارد، چهره‌های رسانه‌ای وابسته به این رژیم همچون رضا پهلوی با انکار این واقعیت، می‌کوشند چهره‌ای ایران‌دوست از اهداف ضدایرانی تل‌آویو به نمایش بگذارند.

براساس گزاره‌های گوناگون، رژیم اسرائیل در سال‌های گذشته همواره طرح تجزیه ایران ـ از طریق حمایت علنی از گروهک‌های تجزیه‌طلب و جریان پهلوی ـ را دنبال کرده است؛ نقشه‌ای شوم و نامبارک علیه ایران که بنابر چند دلیل از اجرای آن جلوگیری شده است. به‌طور مثال، برخی تحلیلگران مقیم خارج کشور ازجمله دکتر «مرتضی محیط» بر این باورند که قدرت موشکی و دفاعی ایران مانع تجزیه ایران توسط اسرائیل و آمریکا شد. برخی دیگر نیز حضور مردم ایران در عرصه خیابان و برگزاری تجمعات شبانه را عاملی مؤثر برای ناکام‌گذاشتن دشمن در اجرای طرح ضدایرانی تجزیه دانسته‌اند.