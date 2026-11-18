هزینه راه‌اندازی سایت وردپرسی در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟ آیا با چند میلیون تومان می‌شود یک سایت حرفه‌ای ساخت یا باید بودجه بیشتری کنار گذاشت؟ پاسخ به نوع سایت، امکانات موردنیاز و روش طراحی بستگی دارد. طبیعتا هزینه ساخت یک وبلاگ شخصی با قالب آماده، بسیار کمتر از فروشگاهی با صدها محصول و امکانات اختصاصی است.

وردپرس نرم‌افزاری رایگان و متن‌باز است؛ اما برای راه‌اندازی سایت به دامنه، هاست، قالب و گاهی افزونه‌های پولی نیاز دارید. طبق تعرفه‌های بازار ایران، هزینه طراحی سایت وردپرسی ساده از حدود ۸ میلیون تومان شروع می‌شود و برای پروژه‌های حرفه‌ای به بیش از ۵۰ میلیون تومان می‌رسد. در ادامه، جزئیات این هزینه‌ها را بررسی می‌کنیم.

هزینه راه‌اندازی سایت وردپرسی شامل چه مواردی است؟

برای خرید هاست وردپرس نیاز است در مرحله اول برآورد هزینه ساخت سایت را جداگانه محاسبه کنید. مهم‌ترین موارد عبارت‌اند از:

دامنه: آدرس اینترنتی سایت با پسوندهایی مانند ir. یا com.

آدرس اینترنتی سایت با پسوندهایی مانند ir. یا com. هاست وردپرس: فضای میزبانی برای نگهداری اطلاعات و اجرای سایت

فضای میزبانی برای نگهداری اطلاعات و اجرای سایت قالب: ظاهر و ساختار صفحات سایت

ظاهر و ساختار صفحات سایت افزونه‌ها: امکاناتی مانند فرم تماس، فروشگاه و ابزارهای امنیتی

امکاناتی مانند فرم تماس، فروشگاه و ابزارهای امنیتی طراحی و اجرا: نصب، تنظیم و شخصی‌سازی سایت

نصب، تنظیم و شخصی‌سازی سایت نگهداری: تمدید سرویس‌ها، پشتیبانی و به‌روزرسانی

اگر خودتان طراحی سایت را انجام دهید، هزینه اجرا کاهش پیدا می‌کند؛ اما باید برای یادگیری وردپرس و مدیریت فنی آن زمان بگذارید.

جدول هزینه راه‌اندازی سایت وردپرسی در سال ۱۴۰۵

هزینه طراحی سایت وردپرسی براساس نوع پروژه و امکانات آن متفاوت است. جدول زیر بازه‌های تقریبی قیمت طراحی و اجرا را نشان می‌دهد.

نوع سایت هزینه تقریبی طراحی و اجرا سایت شخصی و وبلاگ ساده ۸ تا ۱۵ میلیون تومان سایت شرکتی با قالب آماده ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان سایت شرکتی حرفه‌ای ۲۵ تا ۴۵ میلیون تومان فروشگاه اینترنتی پایه ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان فروشگاه حرفه‌ای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان پروژه وردپرسی اختصاصی از ۵۰ میلیون تومان

این مبالغ برآورد اولیه هستند و ممکن است هزینه هاست، دامنه، تولید محتوا و پشتیبانی را شامل نشوند. تعداد صفحات، امکانات اختصاصی و سطح تجربه طراح نیز بر قیمت نهایی تاثیر دارند.

هزینه خرید هاست وردپرس در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

هاست یکی از هزینه‌های ضروری راه‌اندازی سایت وردپرسی است. این سرویس منابع پردازشی و فضای لازم برای نگهداری فایل‌ها، دیتابیس و اجرای سایت را تامین می‌کند.

قیمت هاست وردپرس به مقدار رم، پردازنده، فضای ذخیره‌سازی، نوع وب‌سرور و امکانات پشتیبان‌گیری بستگی دارد. هنگام انتخاب سرویس، فقط قیمت را معیار قرار ندهید؛ زیرا منابع محدود ممکن است هنگام افزایش بازدید، سرعت سایت را کاهش دهند.

برای خرید هاست وردپرس بهتر است سرویس را متناسب با تعداد کاربران و نوع فعالیت سایت انتخاب کنید. برای مثال، پارس هاست پلن‌های میزبانی وردپرس را با فضای NVMe، وب‌سرور LiteSpeed، کنترل‌پنل cPanel، گواهی SSL رایگان و ابزار JetBackup ارائه می‌دهد.

امکان ارتقای منابع نیز اهمیت دارد؛ زیرا سایت با افزایش تعداد کاربران ممکن است به پردازنده و حافظه بیشتری نیاز پیدا کند.

هنگام مقایسه قیمت‌ها، هزینه تمدید و دوره پرداخت را بررسی کنید. بعضی شرکت‌ها برای خرید سالانه تخفیف در نظر می‌گیرند، اما ممکن است مبلغ تمدید متفاوت باشد.

هزینه ثبت دامنه برای سایت وردپرسی

دامنه، آدرس اینترنتی سایت است و معمولا به تمدید سالانه نیاز دارد. قیمت آن به پسوند انتخابی بستگی دارد. در تعرفه‌های بررسی‌شده آبان ۱۴۰۵، ثبت یک‌ساله دامنه ir. در پارس هاست حدود 89 تا 500 هزار تومان و دامنه com. حدود ۳ میلیون تومان هزینه دارد.

دامنه ir. برای کسب‌وکارهای داخلی اقتصادی‌تر است؛ درحالی‌که پسوند com. برای برندهایی با مخاطبان بین‌المللی کاربرد بیشتری دارد. پیش از خرید، آزادبودن نام دامنه، شرایط مالکیت و هزینه تمدید را بررسی کنید. برخی شرکت‌ها نیز همراه خرید هاست سالانه، دامنه هدیه ارائه می‌دهند.

قیمت قالب وردپرس؛ رایگان یا حرفه‌ای؟

قالب وردپرس ظاهر سایت، چیدمان صفحات و بخشی از امکانات طراحی را مشخص می‌کند. قالب‌های رایگان برای وبلاگ‌ها و سایت‌های ساده مناسب هستند؛ اما کسب‌وکارهای حرفه‌ای ممکن است به قالب تجاری یا طراحی اختصاصی نیاز داشته باشند.

قالب آماده هزینه اولیه و زمان راه‌اندازی را کاهش می‌دهد. در مقابل، طراحی اختصاصی آزادی بیشتری برای اجرای هویت بصری برند دارد.

هنگام انتخاب قالب به سرعت بارگذاری، سازگاری با موبایل، دریافت به‌روزرسانی و پشتیبانی توجه کنید. قالب‌های نامعتبر یا دستکاری‌شده ممکن است مشکلات امنیتی ایجاد کنند.

هزینه افزونه‌های وردپرس چقدر است؟

افزونه‌ها امکانات جدیدی به وردپرس اضافه می‌کنند. برای مثال، ووکامرس سایت را به فروشگاه اینترنتی تبدیل می‌کند و افزونه‌های فرم‌ساز، سئو و پشتیبان‌گیری کاربردهای دیگری دارند.

بسیاری از افزونه‌های پرکاربرد نسخه رایگان دارند؛ بنابراین برای راه‌اندازی سایت ساده نیازی به خرید تعداد زیادی افزونه نیست.

بااین‌حال، امکاناتی مانند سیستم رزرو، اتصال حسابداری، عضویت ویژه و فیلترهای پیشرفته محصولات ممکن است به افزونه تجاری یا توسعه اختصاصی نیاز داشته باشند.

بهتر است ابتدا نیازهای ضروری سایت را مشخص کنید. نصب افزونه‌های غیرضروری علاوه‌بر افزایش هزینه، نگهداری سایت را دشوار می‌کند.

هزینه راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی وردپرسی

فروشگاه اینترنتی نسبت به سایت شرکتی به امکانات بیشتری نیاز دارد. مدیریت محصولات، سبد خرید، درگاه پرداخت، موجودی کالا و روش‌های ارسال از قابلیت‌های اصلی آن هستند.

افزونه ووکامرس رایگان است، اما تنظیم فروشگاه و شخصی‌سازی امکانات آن هزینه دارد.

در سال ۱۴۰۵، طراحی فروشگاه وردپرسی پایه حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد. فروشگاه‌های حرفه‌ای با اتصال به حسابداری، طراحی اختصاصی و امکانات سفارشی ممکن است به بودجه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان یا بیشتر نیاز داشته باشند.

انتخاب هاست مناسب نیز اهمیت دارد؛ زیرا افزایش سفارش‌ها و کاربران هم‌زمان، مصرف منابع پردازنده و دیتابیس را افزایش می‌دهد.

هزینه‌های جانبی و نگهداری سایت وردپرسی

بسیاری از کسب‌وکارها فقط هزینه طراحی اولیه را محاسبه می‌کنند؛ درحالی‌که سایت پس از راه‌اندازی نیز مخارجی دارد.

تمدید هاست و دامنه، لایسنس افزونه‌ها، پشتیبانی فنی، تهیه بکاپ و به‌روزرسانی وردپرس از هزینه‌های دوره‌ای هستند.

همچنین خدمات تولید محتوا، سئو و افزودن امکانات جدید معمولا هزینه جداگانه دارند.

پیشنهاد می‌شود پیش از شروع پروژه، بودجه مشخصی برای نگهداری سالانه کنار بگذارید تا هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده فعالیت سایت را مختل نکنند.

چگونه هزینه راه‌اندازی سایت وردپرسی را کاهش دهیم؟

برای کاهش هزینه، ابتدا امکانات ضروری سایت را مشخص کنید و توسعه قابلیت‌های غیرضروری را به مراحل بعد بسپارید.

استفاده از قالب آماده معتبر، افزونه‌های رایگان و انجام بخشی از مدیریت محتوا توسط خودتان، هزینه اولیه را کاهش می‌دهد.

همچنین هاستی انتخاب کنید که امکان ارتقای منابع داشته باشد تا هنگام رشد سایت، مجبور به تغییر کامل زیرساخت نشوید.

پیش از عقد قرارداد طراحی نیز چند پیشنهاد قیمت دریافت کنید و درباره مالکیت دامنه، دسترسی مدیریت سایت و مدت پشتیبانی سوال بپرسید.

جمع‌بندی؛ برای ساخت سایت وردپرسی چقدر بودجه نیاز داریم؟

هزینه راه‌اندازی سایت وردپرسی در سال ۱۴۰۵ به نوع سایت، امکانات و روش اجرا بستگی دارد. اگر خودتان یک وبلاگ ساده بسازید، هزینه اصلی به دامنه و هاست محدود می‌شود؛ اما طراحی حرفه‌ای و فروشگاهی به بودجه بیشتری نیاز دارد.

برای برآورد دقیق‌تر، هزینه طراحی، هاست، دامنه، قالب، افزونه‌ها و نگهداری سالانه را جداگانه محاسبه کنید. انتخاب زیرساخت مناسب و شروع با امکانات ضروری، بهترین راه برای کنترل هزینه‌های اولیه و توسعه تدریجی سایت است.