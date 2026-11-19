باشگاه خبرنگاران جوان - بابک وفایی، کارشناس بازار خودرو در گفت‌و‌گو با «رادیو اقتصاد» درمورد وضعیت این بازار گفت: افزایش قیمت خودرو به ویژه در خودرو‌های وارداتی تا حدی متوقف شده و دلیل آن ثبات قیمت ارز است. البته اخبار نگران‌کننده‌ای از واردات خودرو شنیده می‌شود که ممکن است در طول هفته‌های آینده، بازار را تحت تأثیر قرار دهد. امّا درمورد خودرو‌های داخلی شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها بوده‌ایم که چند عامل باعث این افزایش شدند که می‌توان به کاهش شدید تولید خودرو در کشور اشاره کرد. زیرا پیش‌بینی شده است که حدود ۴۰ درصد بوده است و اخبار افزایش قیمت خودروسازان عامل دیگری است که شنیده می‌شود و این موضوع باعث می‌شود تا بازار خودش را در فاصله بین عرضه و تقاضا تطابق دهد و این موضوع باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود.

وفایی ادامه داد: به نظر می‌رسد ثبات نظر برای تصمیم‌گیری در زمینه بنزین مشاهده نمی‌شود و اگرچه گفته شده که تصمیمی گرفته نشده است، امّا شنیده‌ها حاکی از این است که شاید کارت‌های سوخت جمع‌آوری شوند و این موضوع در کاهش مصرف تأثیرگذار بوده است و راهکار‌های جایگزین درنظر گرفته شده است ولی در حال حاضر، تصمیم مشخص و جدیدی گرفته نشده است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت‌گذاری لاستیک و روغن موتور خودروی سواری آزاد شده است و ستاد تنظیم بازار پس از چند بار افزایش شدید قیمت به ویژه در زمینه لاستیک و روغن موتور اعلام کرد که از این به بعد، قیمت‌گذاری آزاد است و تابع قیمت‌گذاری دستوری نیست و شرکت‌های این حوزه باید با انجمن‌های خود هماهنگ باشند و با توجه به این که انجمن هر یک از آنها از تولیدکنندگان تشکیل شده است طبیعتاً خیلی انتظار نداریم که به نفع مصرف‌کننده رأی داده شود و تا حدی، این تصمیم در این شرایط عجیب بود و امیدوار هستیم که بر بازار تأثیر منفی نداشته باشد؛ هرچند که شاهد افزایش قیمت خواهیم بود ولی امیدوارم هستیم که بیش از این، افزایش قیمت وجود نداشته باشد. زیرا شرایط به صورتی است که اگر افراد بخواهند لاستیک‌های ارزان‌ترین خودروی داخلی را عوض کنند باید بیش از ۲۰ میلیون تومان پرداخت کنند در حالی که تا چند سال پیش، با این عدد می‌توانستیم خودرو خریداری کنیم.

وفایی مطرح کرد: انجمن واردکنندگان خودرو به دادستانی نامه نوشته است و خواستار تعیین تکلیف حدود ۱۳ هزار دستگاه خودرویی شده است که وارد گمرکات شده‌اند و در زمینه واردات مشکلاتی وجود دارند و اگرچه ویرایش ثبت سفارش‌ها بسته است، امّا گفته شده است که واردات بسته نیست ولی امکان ثبت سفارش وجود ندارد و این ۱۳ هزار دستگاه خودرو عدد بزرگی است و می‌تواند بر بازار تأثیر داشته باشد.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: با توجه به آلودگی‌های این روز‌های هوای تهران، مدیر عامل کنترل کیفیت هوا اعلام کرده است که ۶۰ درصد خودرو‌های تولید داخل با عمر کمتر از ۴ سال در معاینه فنی برتر مردود می‌شوند و به نظر می‌رسد که بخشی از آلودگی هوا را باید در خودرو‌های صفر کیلومتر جست‌و‌جو کرد.