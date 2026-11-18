باشگاه خبرنگاران جوان - خوان ماتا ۳۸ ساله پس از سپری کردن دوره‌ای در فوتبال استرالیا و حضور در باشگاه ملبورن ویکتوری به دوران حرفه‌ای خود پایان داد.

ماتا با انتشار پیامی در صفحه شخصی اش نوشت: گاهی اوقات، رفتن، تجلیِ اوجِ خواستن و دوست داشتن است! از فوتبال ممنونم! این ورزش زیبا هرگز جهان من را ترک نخواهد کرد. من تصمیم به خداحافظی از فوتبال حرفه‌ای گرفته‌ام، اما تا آخرین ثانیه عمرم، یک فوتبالیست باقی می‌مانم.

ماتا فوتبال خود را در آکادمی رئال مادرید آغاز کرد، اما نخستین فرصت جدی برای حضور در سطح بزرگسالان را در والنسیا به دست آورد. او در ۴ فصل حضور با پیراهن این تیم در رقابت‌های لالیگا، عملکرد درخشانی داشت و همراه والنسیا قهرمانی جام حذفی را به چشم دید.

عملکرد خوب ماتا در نهایت زمینه‌ساز انتقال او به چلسی در سال ۲۰۱۱ با مبلغ ۲۳.۵ میلیون پوند شد. ماتا در نخستین فصل حضورش با پیراهن چلسی، نقش مهمی در قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی انگلیس ایفا کرد. او پس از به ثمر رساندن ۱۲ گل و ثبت ۲۰ پاس گل، عنوان بهترین بازیکن فصل باشگاه را به دست آورد.

او پس از ترک استمفوردبریج راهی منچستریونایتد شد و یک بار دیگر قهرمانی لیگ اروپا را تجربه کرد و جام حذفی و جام اتحادیه انگلیس را به ویترین افتخاراتش افزود.

ماتا در ادامه دوران حرفه‌ای خود، پیراهن تیم‌های گالاتاسرای، ویسل کوبه، وسترن سیدنی واندررز و ملبورن ویکتوری را بر تن کرد.

ماتا او در ۴۱ بازی برای تیم ملی اسپانیا، ۱۰ گل به ثمر رساند و عضوی از نسل طلایی «ماتادورها» بود که قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۰ و جام ملت‌های اروپا ۲۰۱۲ را جشن گرفت. آخرین گل ملی‌اش در جام جهانی ۲۰۱۴ مقابل استرالیا به ثمر رسید و سرانجام این کشور، آخرین ایستگاه دوران حرفه‌ای او به عنوان بازیکن شد.

این هافبک در فینال یورو ۲۰۱۲ مقابل ایتالیا گل چهارم و آخر اسپانیا را در جریان پیروزی درخشان «لاروخا» به ثمر رساند تا سهمی در ثبت یکی از قاطعانه‌ترین پیروزی‌های تاریخ فینال جام ملت‌های اروپا داشته باشد.