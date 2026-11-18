باشگاه خبرنگاران جوان – رویداد ۲ روزه سرمایه‌گذاری گیلان امروز با حضور معاونان وزرای صمت و گردشگری، استاندار گیلان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و جمعی از مدیران اقتصادی کشور، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و با هدف معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی زمینه جذب سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصادی، گردشگری، صنعتی، کشاورزی، تجاری و لجستیکی استان در تالار مرکزی رشت آغاز به کار کرد.

سازمان منطقه آزاد انزلی در این رویداد با برپایی غرفه‌ای مستقل، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را معرفی کرد و محوریت برگزاری نشست تخصصی «گیلان، حلقه اتصال بازار‌های شمال و جنوب» با ارائه ظرفیت‌های فرودگاهی، دریایی، ریلی و جاده‌ای منطقه آزاد انزلی و بررسی راه‌های تقویت پیوند زیرساخت‌های حمل و نقل با حضور مدیران ارشد بخش‌های بندری، کشتیرانی، فرودگاهی و ریلی و فعالان اقتصادی را برعهده داشت.

مجید فاتحی، عضو هیئت‌مدیره و معاون سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست تخصصی با اشاره به زیرساخت‌های راهبردی سازمان به ویژه مجتمع بندری کاسپین و اتصال آن به شبکه ریلی، به تبیین نقش محوری این منطقه آزاد در توسعه مبادلات تجاری با کشور‌های حاشیه کاسپین و تسهیل ترانزیت کالا در کریدور شمال - جنوب پرداخت و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای جهش سرمایه‌گذاری لجستیکی تأکید کرد.

برگزاری این پنل تخصصی گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف نخستین رویداد سرمایه‌گذاری گیلان و با ایجاد هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی، زمینه را برای توسعه مناسبات اقتصادی، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و تثبیت جایگاه گیلان به عنوان دروازه ترانزیت پایدار کشور فراهم کرده است.

منبع: روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی