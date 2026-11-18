باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه خواستار ازسرگیری دیپلماسی و مذاکرات برای حل‌وفصل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران شد.

گروسی در نشست شورای حکام آژانس در وین گفت این نهاد، به‌جز نیروگاه هسته‌ای بوشهر، هیچ اطلاعاتی از ایران درباره وضعیت مواد و تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده دریافت نکرده و اجازه انجام راستی‌آزمایی میدانی در این مراکز را نیز ندارد.

وی افزود پس از حملات نظامی ژوئن ۲۰۲۵، آژانس امکان پیگیری مستمر ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران تا سطح ۶۰ درصد را از دست داده است.

به ادعای گروسی، آژانس بدون دسترسی و دریافت اطلاعات به‌روز نمی‌تواند مشخص کند که آیا مواد هسته‌ای اعلام‌شده از فعالیت‌های صلح‌آمیز منحرف شده‌اند یا خیر.

مدیرکل آژانس از تهران خواست اقدامات فنی و تدریجی را برای فراهم کردن زمینه بازگشت بازرسان در نظر بگیرد و مدعی شد چنین اقداماتی می‌تواند به اجرای عادی تعهدات پادمانی و ایجاد فضای اعتماد برای دستیابی به توافقی گسترده‌تر کمک کند.

این در حالی است که کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه پیش از این گفته است: تا زمانی که وضعیت به‌صورت دائمی حل‌وفصل نشود، جنگ خاتمه پیدا نکند، تفاهمی دیپلماتیک حاصل نشود و آمریکا به تعهدات خود عمل نکند، امکان برقراری دسترسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران وجود نخواهد داشت.

وی با انتقاد از مواضع مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران اظهار کرد: چرا یک مقام بین‌المللی که نباید وابسته به هیچ کشوری باشد، در قبال حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران هیچ موضع‌گیری اتخاذ نکرد؟ مدیرکل آژانس دست‌کم وظایف مشخصی بر عهده داشت که به اعتقاد ما آنها را انجام نداد.

منبع: خبرگزاری آناتولی