باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری روز چهارشنبه در بازدید از کارخانه کاله در آمل اظهارکرد: مازندران یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات مختلف در کشور است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به‌عنوان متولی پیگیری مسائل و مطالبات کارگران و کارفرمایان، در این سفر مسائل و چالش‌های حوزه تولید و اشتغال استان را بررسی خواهد کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های این سفر و هماهنگی‌های انجام‌شده با استاندار مازندران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: در این سفر با همراهی مدیران عامل بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون و جمعی از معاونان وزارتخانه، مسائل حوزه کار و تولید استان در دستور بررسی قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشست با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مازندران خبر داد و تصریح کرد: در این نشست، مشکلات و مطالبات دو جامعه کارگری و کارفرمایی بررسی می‌شود تا زمینه اتخاذ تصمیمات مؤثر و انجام اقدامات لازم در سطح دولت فراهم شود.

میدری همچنین با اشاره به مشکلات زنجیره تولید، به‌ویژه در بخش صنعت مرغداری و کشتارگاه‌ها، اظهار کرد: مشکلات تولیدکنندگان، کارگران و کارفرمایان و همچنین وضعیت بیمارستان‌های تأمین اجتماعی در استان و شهرستان‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که در این سفر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود نیروی کار در واحد‌های تولیدی مازندران را یکی از مسائل قابل توجه دانست و با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد نظام آموزشی کشور به سمت مهارت‌آموزی گفت: در کشور‌هایی مانند آلمان و اتریش که از قطب‌های صنعتی جهان محسوب می‌شوند، بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان وارد رشته‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای می‌شوند، در حالی که در کشور ما بخش زیادی از جوانان به سمت تحصیلات دانشگاهی و مشاغل اداری گرایش دارند.

میدری با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه نیز راهکار‌هایی برای تقویت آموزش‌های مهارتی پیش‌بینی شده است، تأکید کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا دانش‌آموزان و جوانان به سمت مشاغل فنی و حرفه‌ای هدایت شوند و آموزش نیروی انسانی با نیاز واقعی صنایع و واحد‌های تولیدی تناسب پیدا کند.

وزیر کار: کمبود نیروی کار ماهر چالش واحد‌های تولیدی شمال است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح موضوع کمبود نیروی انسانی در مجموعه کاله اظهار کرد: یکی از مسائل مطرح‌شده در این بازدید، کمبود نیروی کار در برخی بخش‌های تولیدی بود که برای رفع آن، اقدامات و برنامه‌هایی از سوی استانداری نیز در دست پیگیری است.

جذابیت مشاغل صنعتی برای جوانان

وزیر کار با تأکید بر ضرورت افزایش جذابیت مشاغل صنعتی برای جوانان، گفت: ورود به محیط‌های صنعتی می‌تواند سکوی پیشرفت و ترقی شغلی کارگران باشد؛ هرچند ممکن است دستمزد‌های اولیه برای برخی افراد چندان جذاب نباشد، اما امکان رشد و ارتقای شغلی در این مسیر وجود دارد.

میدری با اشاره به اینکه در این مجموعه، دستمزد ورود نیروی کار بیش از ۴۵ میلیون تومان اعلام شده است، افزود: با وجود چنین شرایطی، همچنان در جذب نیروی انسانی با محدودیت‌هایی مواجه هستیم که بخشی از آن می‌تواند ناشی از گرایش جوانان به تحصیلات دانشگاهی و انتظار برای اشتغال در مشاغل اداری باشد.

وزیر کا ربا تأکید بر ضرورت گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنعت مرغداری، خاطرنشان کرد: هدف ما تربیت و تأمین نیروی کار ماهری است که از یک سو بتواند متناسب با تخصص و توانمندی خود دستمزد مناسب‌تری دریافت کند و از سوی دیگر، نیاز واقعی صنایع و واحد‌های تولیدی کشور را برطرف سازد