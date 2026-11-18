باشگاه خبرنگاران جوان - آنتونیو آدان دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال استقلال با انتشار پیامی، در سن ۳۹ سالگی به ۲۲ سال دوران حرفه‌ای خود پایان داد.

آدان در پیامی که در صفحه شخصی اش منتشر کرد، نوشت: صدا‌هایی وجود دارد که یک دروازه‌بان یاد می‌گیرد بدون دیدن منبع‌شان، آنها را تشخیص دهد. صدای برخورد توپ به تیر دروازه، صدای مهار توپ، شروع آواز خواندن تماشاگران، حال‌وهوای رختکن پیش از ورود به زمین و آن سکوت خاص درست پیش از سوت آغاز بازی. این صدا‌ها در تمام طول دوران حرفه‌ای‌ام همراه من بوده‌اند و بار‌ها از خودم پرسیده‌ام؛ آن لحظه‌ای که دیگر قرار نیست هر آخر هفته این صدا‌ها را بشنوم، چه زمانی فرا می‌رسد؟ پس از تأمل بسیار، امروز می‌خواهم اعلام کنم که از فوتبال حرفه‌ای خداحافظی می‌کنم.

این شانس را داشتم که تمام رویا‌های کودکی‌ام را تجربه کنم. پیروز شدم، شکست خوردم، اشک ریختم، جشن گرفتم و مهمتر از همه، آموختم. سپاس از همه کسانی که به من فرصت دادند؛ از هم‌تیمی‌هایی که در این مسیر کنارم بودند، مربیانی که به من آموزش دادند، باشگاه‌هایی که برایم حکم خانه را داشتند و خانواده‌ام که همیشه حامی‌ام بودند. فوتبال همه چیز به من بخشید؛ اگرچه شاید دیگر آن صدا‌ها را نشنوم، اما می‌دانم که برای همیشه در خاطرم حک خواهند ماند. ممنونم فوتبال؛ تجربه فوق‌العاده‌ای بود.

او سابقه عضویت در رئال مادرید، کالیاری، رئال بتیس، اتلتیکومادرید و اسپورتینگ لیسبون را درکارنامه خود داشت.

آدان سابقه بازی در تیم‌های زیر ۱۶ سال، زیر ۱۷ سال، زیر ۱۸ سال، زیر ۱۹ سال، زیر ۲۰ سال و زیر ۲۱ سال اسپانیا را هم در کارنامه حرفه‌ای‌اش دارد.