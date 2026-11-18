\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f \u0633\u0631\u0644\u0634\u06a9\u0631 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f \u0628\u0627\u0642\u0631\u06cc\u060c \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u062f\u06cc\u0647 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u067e\u062f\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0634 \u0627\u0632 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0631\u0627 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f. \u0647\u062f\u06cc\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u062a\u0627 \u0644\u062d\u0638\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062f\u0631 \u06f2\u06f3 \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0627\u0648 \u0628\u0648\u062f.\n