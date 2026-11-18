باشگاه خبرنگاران جوان - هفته پنجم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه) با برگزاری هفت دیدار در شهر‌های گرگان، تهران (دو مسابقه)، ایزدشهر، یزد، ارومیه و قزوین پیگیری شد.

تیم شهروند قزوین در یکی از این دیدار‌ها و در سالن شهید بابایی سه بر صفر به پیروزی رسید و به نخستین برد خود در این رقابت‌ها دست یافت.

این مسابقه با حاشیه‌هایی همراه بود و حسین ولایی بازیکن تیم مس سونگون در ست سوم پس از دریافت کارت زرد و قرمز به دلیل دریافت یک کارت قرمز دیگر از ست اخراج شد.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به گزارش ناظر مسابقه، حسین ولایی بازیکن تیم مس سونگون تبریز به دلیل توهین به داور مسابقه و رفتار نا شایست و غیر اخلاقی تا اطلاع ثانوی و تشکیل کمیته انضباطی از حضور در تمامی مسابقات والیبال محروم می‌باشد.