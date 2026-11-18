باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام آمریکایی تایید کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان سفر به چین و هم‌زمان با برگزاری اجلاس سران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در شهر شنژن، با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیداری دوجانبه خواهد داشت.

گفته شده این دیدار جدا از نشست سه‌جانبه ترامپ، پوتین و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین برگزار خواهد شد.

این نخستین دیدار ترامپ و پوتین از زمان نشست آلاسکا در سال ۲۰۲۵ خواهد بود. ترامپ پیش‌تر نیز گفته بود که برای برگزاری دیداری دوجانبه با رئیس‌جمهور روسیه آمادگی دارد.

ترامپ بار‌ها از روابط نزدیک خود با پوتین سخن گفته است؛ این در حالی است که روابط آمریکا و اوکراین در ماه‌های اخیر با تنش‌هایی همراه بوده است. ترامپ با اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه مخالفت کرده و هم‌زمان، اختلال در اینترنت استارلینک در اوکراین، توانایی کی‌یف در مقابله با پهپاد‌های روسی را تحت تأثیر قرار داده است.

ترامپ گفته است قصد دارد در نشست مشترک با پوتین و شی جین‌پینگ درباره محدود کردن تسلیحات هسته‌ای و پایان دادن به جنگ اوکراین گفت‌و‌گو کند. با این حال، تحلیلگران انتظار ندارند این نشست به دستاورد‌های مهمی منجر شود.

منبع: آسوشیتدپرس