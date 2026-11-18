باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «گادی آیزنکوت» رئیس ائتلاف سیاسی مخالف «بنیامین نتانیاهو» و دیگر سران عضو بلوک او، بار دیگر تأکید کردند که تشکیل کابینه و برکناری نتانیاهو از مقام نخست‌وزیری مهم‌ترین اولویت آنهاست.

این افراد پس از نشستی در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «همه سران احزاب توافق دارند که اولویت اصلی تشکیل کابینه اضطراری به ریاست گادی آیزنکوت و جایگزینی بنیامین نتانیاهو در مقام نخست‌وزیری در اسرع وقت است».

این جلسه پس از دیدار دو ساعته نفتالی بنت با بنیامین نتانیاهو برگزار شد؛ دیداری که در میان متحدان بنت درباره اهداف و پیامد‌های آن تردید‌هایی ایجاد کرده بود.

این نشست‌ها در پی انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی برگزار می‌شود؛ انتخاباتی که به از دست رفتن اکثریت پارلمانی ائتلاف نتانیاهو انجامید.

در این انتخابات، بلوک حامی بنیامین نتانیاهو در مجموع ۵۳ کرسی به دست آورد. در مقابل، بلوک مخالف نتانیاهو ۴۸ کرسی کسب کرد. احزاب عربی نیز با مجموع ۱۹ کرسی، سومین بلوک سیاسی کنست را تشکیل دادند. با توجه به اینکه تشکیل کابینه به حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده کنست نیاز دارد، هیچ‌یک از دو بلوک اصلی به‌تنهایی اکثریت لازم را به دست نیاوردند.

پس از انتخابات، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی مأموریت تشکیل کابینه جدید را به گادی آیزنکوت سپرد، اما او برای جلب حمایت احزاب و دستیابی به اکثریت پارلمانی فرصت محدودی دارد.

منبع: تایمز اسرائیل