باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محسن مومنی شریف، نویسنده و رئیس سابق حوزه هنری در پاسخ به این سوال که اگر بخواهیم به مناسبت هفته کتاب، یکی از توصیه‌های رهبر شهید انقلاب درباره مطالعه را برجسته کنیم، کدام توصیه را برای جامعه امروز ضروری‌تر می‌دانید؟ گفت: رهبر شهید انقلاب فرمودند کتاب جزو عناصر اساسی زندگی است؛ یعنی ما همانطور که نیاز به آب و غذا داریم، نیاز به کتاب هم داریم. کتاب لازم است تا ما در جامعه امروزی جایگاه خود را پیدا کنیم و انتخاب صحیح داشته باشیم.

مومنی شریف در پاسخ به این پرسش که چقدر تقریظ‌های رهبر شهید در جهت‌دهی به جریان نشر کشور تاثیرگذار است؟ گفت: اصولاً تقریظ‌های رهبر شهید فضای جدیدی ایجاد کرد. ادبیات دفاع مقدس که حاصل افتخارات یک ملت بود، جلوی چشم آورد. امروز جوانان عزیز ما هویت خود را در اینجا می‌جویند.