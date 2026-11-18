باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سید مهدی سلیمانی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان به مناسبت فرا رسیدن همزمان با هفته جهانی آگاهی بخشی درباره مقاومت میکروبی (۲۷ آبان تا ۳ آذر ماه) گفت: مقاومت میکروبی زمانی به مسئله‌ای جدی برای سلامت جامعه تبدیل می‌شود که دارو‌های موثر در درمان عفونت ها، کارایی مورد انتظار خود را از دست بدهند یا اثربخشی آنها کاهش یابد و پیامد این روند، دشوارتر شدن درمان برخی عفونت‌ها و افزایش ضرورت توجه به اقداماتی است که از بروز و انتقال عفونت و مصرف غیرضروری دارو‌های ضد میکروبی جلوگیری می‌کنند.

او افزود: پیشگیری از مقاومت میکروبی از رفتار‌های روزمره و تصمیم‌های حرفه‌ای آغاز می‌شود. مصرف آنتی بیوتیک بدون تجویز و ارزیابی پزشک، اصرار بر دریافت دارو در بیماری‌هایی که به آنتی بیوتیک نیاز ندارند، یا مصرف و قطع خودسرانه دارو، می‌تواند به استفاده نادرست از این دارو‌ها دامن بزند در حالی که دارو‌های ضد میکروبی باید تنها در موارد لازم و مطابق نظر و دستورالعمل تخصصی مصرف شوند.

به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در کنار مصرف منطقی داروها، رعایت اصول بهداشت فردی و عمومی، شست و شوی صحیح دست ها، واکسیناسیون، ایمنی و بهداشت مواد غذایی و اجرای دقیق برنامه‌های پیشگیری و کنترل عفونت در مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت از اقدامات پایه برای کاهش بار عفونت‌ها و در نتیجه کاهش نیاز به مصرف دارو‌های ضد میکروبی است.

دکتر سلیمانی تأکید کرد: مسئولیت پیشگیری به مراکز درمانی محدود نیست و مصرف دارو‌های ضد میکروبی در دام و طیور و سایر بخش‌های تولید غذا، نحوه مدیریت پسماند‌های دارویی و بیمارستانی، تصفیه و دفع فاضلاب و آلودگی‌های محیطی نیز با مسئله مقاومت میکروبی ارتباط مستقیم دارند. از این رو، همکاری نظام سلامت با سازمان‌ها و نهاد‌های اجرایی مانند دامپزشکی، کشاورزی، محیط زیست، مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های مرتبط برای شناسایی و کنترل مسیر‌های انتشار عوامل مقاوم از اهمیت بسیاری برخوردار است.

او همچنین ارتقای سواد سلامت مردم، تقویت مراقبت و آموزش، حمایت از مصرف منطقی دارو‌های ضد میکروبی و توسعه همکاری‌های بین بخشی را از محور‌های مهم پیشگیری و کنترل مقاومت میکروبی دانست و گفت: مشارکت پزشکان، داروسازان، پرستاران، کارشناسان بهداشت، آزمایشگاه ها، کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت و همراهی مردم در این مسیر نقشی تعیین کننده دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مردم خواست؛ دارو‌های ضد میکروبی، به ویژه آنتی بیوتیک‌ها را بدون تجویز و راهنمایی پزشک مصرف نکنند، داروی تجویز شده را مطابق دستور دریافت شده به کار ببرند، از نگهداری و مصرف خودسرانه باقی مانده دارو‌ها بپرهیزند و برای دفع دارو‌های بلااستفاده از روش‌های ایمن و مورد تایید مراجع مسئول استفاده کنند. همچنین با رعایت بهداشت، تکمیل واکسیناسیون و مراجعه به موقع برای دریافت خدمات تشخیصی و درمانی در پیشگیری از عفونت‌ها سهیم باشند.

«سلامت یکپارچه، اقدام یکپارچه؛ همین امروز از مقاومت میکروبی پیشگیری کنیم» شعار هفته جهانی آگاهی بخشی درباره مقاومت میکروبی است.

منبع: روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان